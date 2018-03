Paula Sikirić je cura koja vodi emisiju o Big Brotheru, a vjerojatno je znate s Instagrama: Popričale smo s njom

Foto: Vjekoslav Skledar

Ako pratite Big Brother koji je nedavno ponovno krenuo na RTL-u, onda ste vjerojatno primijetile i dnevnu emisiju ‘Big Brother – Mala Sestra’ koju vode reper i voditelj Fil Tilen i simpatična Instagram influencerica Paula Sikirić. Sjele smo s Paulom koju na Instagramu trenutno prati više od 38 tisuća ljudi, pa nam je ispričala kako se snašla u novoj voditeljskoj ulozi, zašto je oduvijek znala da će joj se ona jednom dogoditi, koliko vremena dnevno provodi na Instagramu, gdje u Zagrebu voli popiti kavu i što znače sve one tetovaže koje ponosno pokazuje na svom profilu

“Znate ono kad ste uvjereni da će se nešto dogoditi, a onda se zaista i dogodi? Tako sam i ja kao klinka bila uvjerena da ću jednog dana biti u Big Brotheru i sad sam vezana za taj show”, ispričala nam je uzbuđeno 22-godišnja Paula, koja trenutno živi u Velikoj Gorici, ali kaže, uvijek voli spomenuti da su njeni iz Bibinja kraj Zadra pa se nekako osjeća kao da i ona pripada ondje.

Iako nam na malim ekranima, baš kao i na Instagramu, izgleda skroz opušteno, naravno da ima tremu. Ali ekipa s kojom je dobila priliku raditi toliko je genijalna da joj nije teško svaki dan putovati iz Gorice do Zagreba na snimanja.

“Obožavam ići na snimanja na RTL. Trema se, naravno, osjeti, ali svakim snimanjem je sve manja. Pomaže to što je Fil Tilen legenda, zafrkant i skroz opušten lik kao i cijela ekipa, od kamermana do redakcije. Odličan smo tim”, priča, a iako je Instagram već neko vrijeme njen život, nije isto voditi vlastiti profil i komentirati događanja na društvenim mrežama dok je nekoliko kamera upereno u tebe.



“Čim me nema par dana, odmah osjetim pad i dobivam poruke jesam li dobro i je li mi se možda nešto dogodilo”

“Nije isto snimati se sam i biti ispred tri kamere, ali snalazim se. Ja sam #instafreak i obožavam ovu svoju ulogu komentatora društvenih mreža”, rekla je Paula, a kad već stalno spominjemo taj Instagram, bilo je sasvim logično da ćemo je pitati kako je uopće krenula ta priča. “Ne sjećam se kad sam ga zapravo upalila, samo znam da sam radila profil nekoliko puta i nekoliko puta ga gasila. I onda sam se s vremenom navukla. Followeri su se zatim sami “zalijepili” na moje storyje i opise ispod fotki, a činjenica da utječem na mlade ljude me čini iznimno sretnom. Dobivam milijun poruka podrške dnevno, ali ono što je još važnije, javljaju mi se cure, pričaju mi o svojim problemima, a ja im se uvijek trudim dati pokoji savjet”, objašnjava, a čak ni sada, kad uz Instagram ima još jedan posao, ne smije zanemariti profil jer se nakon par dana izbivanja ljudi doslovno počnu plašiti je li joj se možda nešto dogodilo.

“Instagram je full time job, ondje sam od 0 do 24. Neprestano proučavam, surfam, scrollam – jer, čim me nema par dana, odmah osjetim pad i dobivam poruke jesam li dobro i je li mi se možda nešto dogodilo. Iako mi je u početku to bilo isključivo zadovoljstvo, danas je postao posao. I može se dobro zaraditi, ali sve ovisi o kampanjama i o tome koliko se brendovi javljaju za suradnje.”

“Imam valjda 150 ruževa i volim se srediti, iz kuće ne izlazim bez obrva, ali, budimo realni – i ja imam prištiće, masnu kosu i dane kada mi se ne da niti oblačiti niti šminkati”

Kao i mnoge od nas, i Paula obožava sve što ima veze s modom, šminkom i svime što je lijepo, ali stvari iz jednog high street dućana ipak obožava najviše. “Zara je moja opsesija. Ponekad mislim da visim u njoj više nego doma i znam kad izbacuju koji kolekciju. Ja sam Zarin Big Brother. 😂 Ali okej, volim i Mango i H&M. Što se mog stila tiče, nikad nisam imala neke muze i modne ikone, sve kombinacije slažem iz glave. Obožavam kreativno izražavanje pa to nekako primjenjujem u svakodnevnom životu kroz modni i make up izričaj. Ja sam Lavica po horoskopu, a za Lavice se zna da uvijek moraju biti tip top.”

“Iako slijepo ne pratim modne trendove, uvijek se potrudim ubaciti u svoj ormar nešto što je trenutno IN. Obožavam jakne, parke, bomberice, kapute, sakoe; rijetko kad obučem samo basic majicu i hlače, uvijek tu mora biti nešto “preko” svega, a trenutno mi je pet najdražih komada iz ormara moja ružičasta bundica iz Manga, Adidas ruksak, Zarine plave gležnjače s ustima koje izazovu pomutnju svaki put kad ih obujem, cvjetni kaput iz Topshopa i zlatni H&M-ov džemper. Volim boje i često ih nosim, a klasiku nikako ne volim. Dosadna mi je”, kaže, ali unatoč tome što ima hrpu stvari u ormaru, uvijek ima onaj problem da “nema što za odjenuti”. “Mama mi je rekla – Da imaš samo dvije stvari, ne bi imala taj problem”, šali se Paula.

Kad smo spomenule šminku posebno se razveselila, a najdraže stvari u kozmetičkoj torbici su joj ruževi bez kojih ne može zamisliti ni jedan make-up look. “Obožavam se šminkati. Inače jako volim crtati i slikati, ali nemam vremena za to unazad tri godine, pa sam se počela igrati bojama na licu. Trenutno najviše koristim Bourjois healthy mix puder, L’orealov gel za obrve, a o ruževima da ne pričam. Imam ih valjda više od 150, a posebno su mi dragi Golden Rose i Nyx tekući mat ruževi. Iz stana nikad ne izlazim “bez obrva”, a za posebne prilike na lice stavljam zavidnu količinu žbuke, no, nećemo se lagati – i ja imam prištiće, masnu kosu i dane kada mi se ne da niti oblačiti niti šminkati”, priznaje

“Što se obroka i prehrane tiče, tu sam katastrofalna. Ne doručkujem, za ručak jedem doručak, a za večeru se natrpam”

Na Instagramu se voli pohvaliti i fotkama iz teretane, gdje, recimo, sigurno ne nosi šminku, a iako se trudi živjeti što zdravije, obožava jesti i ne može si pomoći s onim večernjim prežderavanjem. I jako je dobro razumijemo.

“Na vježbanje sam se navukla prije dvije godine, inače do tada nisam znala ulovit loptu. Dobro, ne znam ni sada, jer sam velika šeprtlja. Ja sam tip osobe koja uvijek zapinje za nešto svojim dugim rukama i nogama, ali trudim se zdravo hraniti i bar dva puta tjedno trenirati. Kad dođe proljeće i ljeto, onda pojačam tempo pa treniram svaki dan i doslovno se ne skidam s rola. Zapravo sam počela trenirati kako bih se riješila stresa, pa sam godinu i pol trenirala boks, a sad pokušavam što češće vježbati u teretani.

Što se obroka i prehrane tiče, tu sam katastrofalna. Ne doručkujem, za ručak jedem doručak, a za večeru se natrpam. Užasna sam po tom pitanju, ali pokušavam se vratiti u onu neku rutinu kad sam svaki obrok imala isplaniran. Ali trenutno moram biti realna; od ljeta sam dobila deset kila, a to mi sigurno nije od mrkvice, salatice i voća. Najviše su me zeznuli sladoled i keksi, njih posebno obožavam”, priča.

“Volim surađivati s glazbenicima jer su mi te suradnje uvijek jako zabavne, iako se uvijek uspijem smrznuti na snimanjima”

Paula se dosad pojavila i u četiri glazbena video spota pa za sve vas koje se i dalje pitate odakle vam je poznata, a sigurne ste da nije s Instagrama ili iz Big Brother – Mala sestra emisije, evo potencijalnog odgovora.

“Prvo ovakvo iskustvo bilo mi je u spotu za pjesmu „Rane imam“ grupe Pirati, zatim sam surađivala s Lanom Jurčević na spotu za pjesmu “Šećeru”, pa s Jurom Brkljačom u spotu pjesme “Pristani na sve” i posljednje sam se pojavila u spotu za pjesmu “Supermoon” dečkiju iz grupe Vanillaz. Ovakve suradnje su mi uvijek gušt jer su ljudi opušteni i zabavni, samo se uvijek nekako potrefi da se smrzavam na snimanjima”, prisjeća se. I privatno bez glazbe ne može zamisliti dan, a najviše sluša old school stvari – od Rayja Charlesa i Tine Turner do Arethe Franklin. “Obooožavam i Dvornika, Olivera, ali i sve pjesme s dušom, kao i hrvatski trash. “365”, “Tek je 12 sati”, “Takvi kao ti” Nine Bardić…”

Trenutno ima tri tetovaže čija nam je značenja otkrila, ispričala nam je zašto je odlučila upisati baš fizioterapiju, a na kavu smo sjele u njen (i mnogima) omiljeni Finjak

Paula trenutno ima tri tetovaže i jedna je od onih koja ne bi nešto na sebe istetovirala tek tako, bezveze. Ispričala nam je što joj svaka od te tri tetovaže točno znači. “Jedna je tetovaža na hebrejskom ispisane riječi – Vjera, nada, ljubav! Prvenstveno me u životu vodi vjera u Boga. Onda ako mi se desi da izgubim vjeru, tu su nada i ufanje. A ljubav? Ljubav je uvijek tu! I kad si sam, uvijek na svijetu postoji netko tko te voli i koga ti voliš. Mislim, ako ništa drugo, uvijek imaš hranu, to moraš voljeti. 😂 Druga tetovaža su datumi rođenja članova moje obitelji, a treća je lik lava, jer sam Lavica po horoskopu.”

S obzirom na to da obožava zagrebački caffe bar Finjak, sjeli smo ondje na kavu pa nam je ispričala anegdotu vezanu uz ovaj, usudit ćemo se reći, jedan od najpopularnijih i sigurno najšarmantnijih kafića u gradu. “Smješna je to priča, jer sam zapravo bila među prvima koji su tamo kročili prije nego je to postalo top mjesto za ispijanje kave. Tako sam i upoznala mog Denisa, vlasnika kafića”, a s Denisom je i danas ostala jako dobra frendica.

Paula je trenutno na apsolventskoj godini studija fizioterapije na zagrebačkom Zdravstvenom veleučilištu, a nakon što postane sveučilišna prvostupnica, planira i na magisterij. Osim umjetnosti, koja joj je velika ljubav, oduvijek ju je zanimalo ljudsko tijelo, pa ovaj studij na kraju i nije bio tako neobičan odabir. “Mnogi su mi znali reći da imam “grif” i stisak, a profesori na faksu su mi uvijek govorili da imam odličan pristup i način razmišljanja. Ipak, iako mi je ova struka draga, nekako se ne vidim isključivo u tome. Možda kombinacija marketinga u zdravstvu?”, završava Paula.

A u kojem god smjeru na kraju ode, vjerujemo da će se maksimalno truditi da bude što uspješnija. Baš kao što se trudi i u svemu čime se trenutno bavi.