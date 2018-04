Ova neobična tehnika disanja mogla bi biti ključ kvalitetnog sna

Foto: Unsplash

Ako se nikako ne možete dobro naspavati, isprobajte ovo

Osam sati sna sve više postaje luksuz i to definitivno nisu dobre vijesti. Manjak sna utječe na sve funkcije organizma i kao da nam nije jasno da tijelo ima granice, a stalno ga mučimo. Ako i vi sve teže padate u san i dovoljan vam je samo šum da se probudite, možda biste trebale isprobati jednu posebnu tehniku disanja.

Anandi, stručnjakinja za spavanje, poznata još i kao i The Sleep Guru, navodi Her, predlaže da prije spavanja proizvodite zvuk sličan zujanju bumbara. “Sve što trebate napraviti jest mumljati, odnosno zujati poput bumbara i to deset punih minuta”, objašnjava.

Umirit ćete um i osloboditi se negative





Koliko god čudno zvučalo, Anandi kaže da ta tehnika umiruje um, oslobađa nas negativnih emocija i potiče rad serotonina, odnosno hormona zadovoljstva i sreće. “Ugasite svjetlo, legnite na leđa i zatvorite oči. Udahnite i pri izdisaju ispuštajte vibracijski ‘mmmm'”, poručuje Anandi.

Nedugo zatim trebali biste zaspati, tvrdi, a ako vam to ne pomogne, uvijek vam ostaje šalica toplog mlijeka ili kamilice.