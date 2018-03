Obratite pozornost na veličinu obroka: Namirnice za koje mislite da ne debljaju, a zapravo su jako kalorične

Foto: Thinkstock

Ove namirnice jesu zdrave i hranjive i nikako ih nemojte u izbjegavati u potpunosti…

Ako želite smršavjeti ili držati težinu pod kontrolom, ugljikohidrati su prvi na koje morate pripaziti u prehrani. Iako se s ugljikohidratima najčešće povezuju kruh, tjestenine i slatkiši, postoje i popularne namirnice za koje vrlo vjerojatno niste znali da cu krcate ugljikohidratima.

Trik je u tome što svi znamo da kruh deblja pa ga jedemo manje kada želimo smršavjeti, a za sljedeće namirnice mislimo da su ‘sigurne’ za liniju i u njima uživamo neograničeno, iako možda ne bismo trebali:

1. Kesten





Trideset grama kestena sadrži oko 15 grama ugljikohidrata i manje od grama bjelančevina. S druge strane, kesten sadrži samo trećinu kalorija kao ista količina drugih popularnih orašastih plodova.

2. Suhe smokve

Nema sumnje da su suhe smokve super hrana – pune su vlakana i odličan su izvor bakra, kalija, mangana i vitamina B. Ali, kad smokve osušite, one postaju prepune ugljikohidrata. Ako pojedete samo šest suhih smokvi, unijeli ste više od trideset grama ugljikohidrata. Ipak, suhe smokve imaju i puno pozitivnih svojstava – na sadrže masti i ne povećavaju kolesterol pa su odličan izbor za međuobrok izvan kuće. Pripazite na količinu porcija.

3. Krekeri od raži

Mnogi ih jedu umjesto kruha i misle kako su dopušteni u neograničenim količinama, no to je zabluda. Trideset grama raženigh krekera sadrži 23 grama ugljikohidrata. Plus je taj što ti ugljikohidrati dolaze od cijelog zrna, zbog čega krekeri imaju veliku hranjivu vrijednost.

4. Keks bez šećera

Keksi koje ne sadrže šećer sadrže malo manju količinu ugljikohidrata od onih sa šećerom. Tri čokoladna keksa bez šećera sadrže oko 20, a tri sa šećerom oko 28 grama ugljikohidrata.

5. Grah iz konzerve

Grah je prepun zdravih ugljikohidrata i vlakana, kao i proteina. No, grah iz konzerve u većini slučajeva sadrži mnogo dodatnog šećera, oko 12 grama na pola šalice, a ženama se preporučuje da ne unose više od 24 grama šećera dnevno.

6. Sok od suhih šljiva

Ako ostavite suhe šljive natopljene u vodi preko noći, dobit ćete sok koji obiluje vlaknima, vitaminima C, K, B6 i B3, ali dva decilitra soka od suhih šljiva sadrži i 45 grama ugljikohidrata. Ipak, prirodan šećer u ovom soku zdraviji je od umjetnih zaslađivača koji se nalaze u mnogim sokovima.