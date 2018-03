Napravite mirisne kuglice za WC školjku bez kemikalija, za jako malo novca

🚽 Nouvelle tournée de pastilles WC 😁 __ J’aime beaucoup cette recette de #toiletbombs (inspirée de @modesettravaux) que je trouve très efficace ! Grâce à elle nous ne sommes pas revenus aux Canards WC et Cie 🦆😂 Je vous mets ici la recette : ________ •100g de bicarbonate de soude •40g d'acide citrique •13g de cristaux de soude •15 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée 🍃 •15 gouttes d'huile essentielle de citron 🍋 •4g d'eau en pulvérisations ________ Il faut mélanger les poudres, puis ajouter la menthe, mélanger, puis ajouter le citron et mélanger 👩🏻‍🍳 Il faut pulvériser l'eau par 2 fois, puis mélanger, puis pulvériser 2 fois, puis mélanger et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans votre spray ! 💧Je laisse poser la nuit dans le moule et le lendemain ils sont prêts à l’emploi 👏🏻 __ ⚠️Pensez à vous couvrir le visage (nez/bouche) avec un tissu et à aérer la pièce pour ne pas inhaler les vapeurs et utiliser des gants en plastique car ce sont des produits corrosifs donc mieux vaut prévenir que guérir ✅❤️ _________ Pour un maximum d’efficacité je laisse poser la pastille toute la 🌙 🚽 Ça sent bien bon le mojito👃 Qu’utilisez-vous pour nettoyer vos toilettes ? ❤️ __ 🇬🇧New batch of homemade toilet bombs 😍 This recipe is so easy, and the tablets are really effective: •100g of baking soda •40g of citric acid •13g of washing soda •15 drops of pepper mint essential oil 🍃 •15 drops of lemon essential oil 🍋 •4g of water sprays Blend the powder together, add the mint, blend, add the lemon, blend and spray 2 sprays by 2 sprays until you are done! Put into molds and let them overnight… next morning they are ready to use! 💪🏻 __ #household #housecleaning #homemadecleaner #0waste #zerowaste #toiletcleaner #cleaningtips #safehouseholdproducts #greengesture #aromazone #toiletfizzies #citricacid #bakingsoda #essentialoils #toilettablet #environmentfriendly #zerodechet #greenlover #greenblogger #gogreen #thugdugreen #greenbeautyblogger #frenchgirlinlondon #modesettravaux #nothingbutmyopinion

A post shared by Safe & Green Beauty🌿NO toxics! (@nothing_but_my_opinion) on Feb 21, 2018 at 10:09am PST