Nakon glumice Ume Thurman na Harveyja Weinsteina požalila se i glumica Salma Hayek

Svoju priču je otkrila tek sada jer je mislila kako nije važna u usporedbi s drugima

Glumica Salma Hayek priznala je kako ju je sram što ranije nije progovorila o problemu o kojem mnogi pričaju. Mislila je kako njezina priča nije dovoljno važna u usporedbi s drugima, ali nije bila u pravu. Sve je priznala u emisiji Oprah Winfrey SuperSoul te rekla kako se srami što ranije nije progovorila o incidentu, a cijelu je priču u potpunosti na kraju podijelila za New York Times.

‘Ispala sam kukavica’

Članak se zove “Harvey Weinstein je i moje čudovište”, a objavljen je dva mjeseca nakon što je većina žena podijelila svoju priču. U razgovoru s Oprah priznala je kako nije odmah ništa rekla javnosti jer joj je jednostavno bilo preteško govoriti o tome, piše Elle.

“Počela sam plakati kad su me pitali o toj temi i na kraju nisam ništa mogla reći. Nakon nekog vremena sam se osjećala loše jer sam šutjela i bila kukavica. Podržavala sam žene dva desetljeća, a onda sam odjednom kukavica. Nisam mislila da će moja priča napraviti bilo kakve promjene”, rekla je Salma te dodala kako ju je Harvey gledao kao predmet požude, a ne kao osobu.

Divila sam mu se

“Znala sam Harveyja od prije iz raznih priča i uvijek sam mu se divila. Prihvatila sam suradnju s njim, ali sam brzo požalila. Evo što se točno dogodilo.

Dogovorili smo se oko plaćanja za ulogu, nisu bile u igri velike cifre, ali mi novac nije bio ni bitan. Samo sam htjela surađivati s vrhunskim umjetnikom. Mislila sam da su mi se ispunili svi snovi. Nisam znala da je zapravo ovo bio moj poziv da konačno kažem ne. Ne otvaranju vrata Harveyju kad god bi se pojavio. Ne na tuširanje s njim. Ne dopustiti mu da me izmasira. Ne dopustiti mu da me gleda dok se tuširam. Ne dopustiti mu da me oralno zadovolji. Sa svakim mojim odbijanjem, došao je njegov bijes. Mislim da je najviše mrzio riječ ‘ne’. Zvao me usred noći da mi kaže da će otpustiti mojeg agenta s kojim se posvađao, a potom me pozvao na zabavu s još nekim ženama za koje sam mislila da su modeli, ali kasnije sam saznala da su zapravo bile prostituke.

Na snimaju filma Frida u jednom je trenutku sve zamolio da se udalje sa seta, osim mene. Rekao je da sam dobra samo zbog seksipila, a da u filmu nema ni jedne seksi scene i da zato nitko neće gledati film. Rekao je da će završiti film samo ako prihvatim scenu seksa s drugom ženom. Bilo mi je užasno. Počela sam misliti da sam loša glumica. Na kraju mu je sam film donio mnoga postignuća, ali ja nikad neću zaboraviti kako sam se osjećala dok sam ga snimala i nikad neću biti sretna kad ga pogledam.”