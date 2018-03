Mrzite ranojutarnje ustajanje? Psihologinja s Harvarda ima trik koji ga čini lakšim

Foto: Flickr

Pomoći će vam nabildati samopouzdanje i osjećat ćete se poletnije i motiviranije

Koja je prva stvar koju ujutro napravite nakon što otvorite oči? Neki provjeravaju društvene mreže, drugi maze kućnog ljubimca (ako je spavao s njima), treći se odmah ustaju i kreću u kupaonicu. No, psihologinja s Harvarda Amy Cuddy savjetuje da se snažno protegnemo čim se probudimo.

Mozak možemo uvjeriti da smo sigurne u sebe, čak i ako se tako ne osjećamo

Autorica knjige ‘Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges’ kaže da protezanje ima velik učinak na to kako će nam izgledati ostatak dana. Ono čak ima i svoj vlastiti naziv – ‘power posing’, a njegova poanta je učiniti se što većom kako bi oponašale snažnu i samopouzdanu osobu.



Protezanje iz sve snage, navodi Businness Insider, govori našem mozgu da stvarno i jesmo samopouzdane. Na sličan način možemo uvjeriti tijelo i mozak u sve što poželimo, bilo da je pozitivno ili negativno. Upravo zato autosugestija može biti ili korisna ili opasna.

Spavanje u fetalnom položaju može imati loš efekt na samopouzdanje

“Kada se barem pravite da ste moćni, vjerojatno ćete se osjećati snažnije”, rekla je Cuddy. Mnoge od nas spavaju u fetalnom položaju, a takvo buđenje, napominje Cuddy, zapravo ima suprotan efekt. “Ako spavate kao kugle i budite se u tom položaju, vrlo velika je vjerojatnost da ćete biti isfrustrirani, imati problema sa stresom i nećete se osjećati dovoljno sigurno u sebe”, kaže.

Eto, trik za više samopouzdanja ne može biti jednostavniji!