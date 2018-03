‘Misliš kako će sve biti odlično ako se ponašaš savršeno. Ljudi će te voljeti, otvorit će ti se sve u životu. Stvari nisu takve’

Foto: Frank Behrens/flickr

Nitko nije savršen. Prihvatite činjenicu kako ništa na svijetu nije savršeno i kako upravo u tome leži sva ljepota. Evo i nekih savjeta kako ne težiti savršenstvu u svakom pogledu

“Kao bivši perfekcionist razumijem. To je sve u tvojoj glavi. Misliš kako će sve biti odlično ako se ponašaš savršeno. Ljudi će te voljeti, otvorit će ti se neka vrata u životu. Ali, stvari nisu takve. Bez obzira koliko se trudiš nikada nećeš postići pravo savršenstvo. Nekada ćeš doći vrlo blizu tog stanja. Dobit ćeš savršenu ocjenu u razredu, postići ćeš savršen uspjeh na poslu, imat ćeš savršen tulum. Ali ovo zapravo nije u potpunosti stvarno i za svaku malu savršenost se moraš previše potruditi.

Zapamti da si samo čovjek

Osjećaš se ljuto i jadno jer si svaki put tako blizu savršenstva, ali ga nikada ne postižeš. Uvijek si sama sebi najveći kritičar. Kada se pogledaš u ogledalo vidiš samo svoje nedostatke. Kako su ti zubi krivi, kako ti je lice asimetrično, kako ti se koža previše sjaji, a sjenilo na očima ti nije prave nijanse. A tek kada počneš misliti na svoje noge. Bolje ne. Uvijek si predebela, osim kada si premršava, nikada nisi prave visine i čim otvoriš usta kažeš nešto pogrešno, posebice kada si na spoju. Upravo sada ovo čitaš i slažeš se sa svime. Vjerojatno razmišljaš kako ti lice nije simetrično i zašto si stvarno toliko čudna na spojevima. Prestani!



Koliko se god trudila nikada neće sve biti savršeno. Poslat ćeš seksi poruku kolegi, umjesto partneru, posvađat ćeš se sa susjedima oko najmanje sitnice, zaboravit ćeš sestrin rođendan, izgorit će ti ručak… I to je sve u redu. Ipak si samo čovjek.

Nisi savršena

Ponovi ove riječi: Ja sam… i ja nisam savršena. U ovim riječima je sloboda. Nisi savršena i nikad nećeš biti savršena. Bez obzira koliko se trudila, stalno ćeš negdje pogriješiti. Ali idući puta kada se to dogodi, kada napraviš neku pogrešku umjesto da napadaš samu sebe zbog promašaja, ponovi sama sebi ‘Nisam savršena i to je u redu’. Kažeš i radiš krive stvari cijelo vrijeme. Znam, jer svi to radimo. Griješiti je ljudski.

Umjesto da si ljuta na sebe, smij se. Smij se svim nezgodama i čudnim stvarima koje radiš. Nisi drugačija od drugih ljudi. Samo si obična osoba koja živi običan život, koja griješi i nekada kaže pogrešne stvari. Čovjek si.

Smij se nedostacima

Prestani težiti za savršenstvom i počet ćeš živjeti pravi život. Bit ćeš slobodna. Pogledaj se u ogledalo i i nasmij se kada uočiš svoje nedostatke. Izađi van i uživaj u nesavršenom svijetu. Budi zahvalna na prijateljima koje te vole bez obzira na tvoje nesavršenosti, na svojem šefu koji te zaposlio bez obzira što nekada nešto napraviš krivo i budi zahvalna na svojem partneru koji želi biti s tobom takvom kakva jesi.

Nikada nećeš biti savršena i to je u redu. Čovjek si baš kao svi ostali. Zaboravi na savršenstvo i pronađi slobodu s druge strane. One nesavršene.”

Izvor: Thought Catalog