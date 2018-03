Mediteranska i vegetarijanska prehrana smanjuju rizik od srčanih bolesti, a pomažu i u topljenju masti

A great dinner without burning my pocket. Must visit if you are in Rovinj @ Restaurant Torkolo #restauranttorkolo #torkolo #croatiafood #rovinjfood #seafood #grilledfish #valueformoney #foodorgasm #foodiegram #foodporn #nofilter

A post shared by Tan Jianliang (@jltan81) on Sep 6, 2017 at 11:14am PDT