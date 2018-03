Kakve veze naša koža ima s time što nam laptopi odjednom rade sporije? Stručnjaci tvrde – dosta velike

Foto: Pexels

A mi smo mislile da su krivac virusi i stari fajlovi

Prilično je frustrirajuće kada nam laptop ili stolno računalo počne proizvoditi onaj čudan zvuk starog generatora; kao da mu preostaje još nekoliko minuta ‘života’ i onda je gotovo. Da stvar bude gora, programi se počinju sporije paliti, slika nam se često zamrzne i pojavljuje se ‘plavi ekran’.

Pomislili bismo da su krivac većinom virusi, spyware ili hrpa nepotrebnih fajlova, no problem može biti i tehničke prirode i to zbog nevjerojatnog razloga. Kako navodi Her, upravo su mrtve stanice kože, prašina i raznorazne čestice krive što nam je računalo postalo sporo.





“Ove stvari talože se u ventilatorima koji ne mogu dobro raditi ako nisu čisti. Oni hlade računalo, a brzina izvedbe ovisi i o temperaturi sustava”, rekao je Adam Silkey iz Best Buy Geek Squad-a.

Ako nisi znala, prašina se većinom sastoji od mrtvih stanica kože, a one lete posvuda. Jao, što to znači da nam redovita eksfolijacija uopće ne pomaže? Pomaže, ali ne u tolikoj mjeri u kolikoj mislimo jer ipak na svakodnevnoj razini odbacujemo staru kožu.

Zbog ove zastrašujuće činjenice trebale bismo redovito čistiti svoja računala komprimiranim zrakom kako bi ih održale čistima i u top formi. Pa nije to ni tako teško!