Evo ih, sve boje koje sam ucarobirala za ovaj #uskrs Postupak: noc prije potopiti jaja u vodi s octom, jutro poslije ih pazljvo izbijeliti sa spuzvicom (kora se istanji pa puca ako ste pregrubi), kuhati jaje u namirnici koju odaberete 10 min, zatim ostaviti 12 h natopljeno jaje u toj boji. Ukoliko zelite svijetle nijanse, ostaviti samo sat vremena. Moja boje, u smjeru sata prema desno: kava (12h), hibiskus (sat vremena), hibiskus (12h), ljuska zutog luka (12h), kurkuma (12h), ljubicasti kupus (12h), cikla (sat vremena) i u sredini je cikla 12h. 🥚😍💪🐣🧙‍♀️🧝‍♀️

A post shared by Jelena Veljača (@jelka12) on Mar 28, 2018 at 3:45am PDT