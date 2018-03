Foto: Gilmore Girls/Facebook

Danas slavimo Dan žena, dan snažnih i nepokolebljivih individua koje uza sve nedaće i nepravdu na ovom svijetu ipak ostaju stajati na svoje dvije noge. Boje se…da, boje se, ali idu dalje s nadom da je danas super, a sutra će biti još bolje. Takve bi nas žene uvijek trebale inspirirati, poticati da i same budemo najbolja verzija sebe. Jedna od tih ultimativno snažnih žena je i moja mama. Namjerno neću napisati majka jer je nikada nisam doživljavala kao majku, već kao mamu. Kužite razliku? Kao prijateljicu, suputnicu, čvrsti stup moje obitelji. I zato ću vam ispričati zašto je ona moja heroina

Jako se dobro sjećam kada mi je jednom poklonila srebrni lančić s privjeskom u obliku srca na kojem je ugravirano ‘Love’ (ljubav). Svaki put kada ga nosim, sjetim se nje i toga trenutka kada mi je sa smiješkom rekla ‘vidi što sam ti kupila’. Taj smiješak obožavam vidjeti i danas jer me podsjeća da se imam čemu veseliti.

Mogla se slomiti, ali nije

Ne mogu reći da poznam toliko požrtvovnu osobu kao što je ona. Odmalena se, čak i prije mene, brinula o svima, čak malo zanemarivajući sebe. Koliko god se to činilo labavim, kada sebi nisi na prvom mjestu, zapravo je odlika vrlo snažne osobe. Prestrašene, ali snažne. No, njezinu snagu sam ponajviše vidjela u onim teškim trenucima.



Život je nije baš mazio; od mladosti je gubila najdraže osobe. Prvo jednu pa drugu pa treću, dok nismo ostale samo nas dvije. Tada se mogla slomiti do kraja, ali eto, nije. Znala je da mora dalje, znala je da mora vjerovati samo sebi i znala je da će na kraju sve biti dobro. I tako obično i bude.

Gurala me naprijed i još uvijek me gura

Nemojte me krivo shvatiti, naš odnos nije savršen, baš kao niti jedan drugi. Koliko puta sam joj znala uputiti teške, ružne riječi zbog kojih sam se iste sekunde pokajala. Kada kažem da je majčina ljubav bezuvjetna, imam i vrlo čvrst dokaz. Koliko god smo slične, toliko smo i različite te se često zbog tih razlika znamo krvnički posvađati. Neke bi majke prekinule sve odnose sa svojom djecom, ali ne i moja.

U jednom vrlo teškom periodu za nas obje, ona je bila moj stup. Ne samo zato što je morala, nego jer je željela. Željela me odgojiti u samosvjesnu, hrabru, samopouzdanu ženu koja ne staje pred nedaćama, već ih rješava sa smješkom. Da, onim gore poznatim smiješkom. I bez obzira što sam sada odrasla žena, još uvijek me ima čemu naučiti. Koliko god čudno zvučalo, još uvijek me može odgojiti. Još uvijek me gura, i onda kada je najlakše i onda kada je najteže.

Nikada nije odustala od mene, što me naučilo da nikada ne odustajem od sebe i od stvari koje su mi važne.

Puno puta je bila u pravu

Neke žene nisu bile te sreće da im je mama ujedno i prijateljica, kao što je moja meni. Bez obzira na njezinu ulogu majke, ona je prije svega osoba, pojedinka, sa svojim željama, ciljevima, nadanjima, strahovima. Puno puta zaboravimo svoje mame doživljavati upravo tako – kao osobe. U kakvoj god bila situaciji, uvijek je bila iskrena sa mnom i znala mi je dati savjet koji sam mogla, ali i nisam morala poslušati. Često se znalo ispostaviti da je bila u pravu jer me ona ipak najbolje poznaje.

Također, uvijek je otvorena za razgovor o svemu pa i o seksu i mislim da sam upravo od nje pokupila tu neku neopterećenost tabuima i time što će ljudi reći i kako će reagirati.

Naučila me da cijenim jednostavnost

Isto tako, ona je jednostavna toliko koliko je i komplicirana. I to je super jer je to čini onakvom kakva jest. Kroz sve ove godine zajedničkog života nikada nije komplicirala oko jednostavnih stvari (osim oko neopranog suđa u sudoperu) i naučila me cijeniti sitnice. Ne mogu vam opisati koliko nam znači popiti kavu u centru grada ili razmjenjivati blesava videa preko Whatsapp-a. To su sve svakodnevne stvari, ali toliko važne i potrebne. Ono, stani i pomiriši cvijeće ;)

U ljubavi se krije njezina snaga

Ima li veće snage od ljubavi? Mislim da nema. Snaga za sve proizlazi iz te ultimativne iskre koju neprestano, svakog dana vidim u svojoj mami. Sve uloge koje igra u ovom životu (žene, mame, supruge, prijateljice, kolegice) igra iz ljubavi i to su zapravo njezina najveća postignuća.

Da, Dan žena obilježava uspješne, snažne žene koje su se same izborile za sebe, ali to definitivno ne bismo bile da u nama nema ljubavi. I za kraj, ona je mene naučila kako nema toga što ne mogu, a ja nju da neoprano suđe u sudoperu i nije neki kraj svijeta. ❤