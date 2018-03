Za jučerašnji 8. mart: Štrajkovi i prosvjedi za prava žena u svijetu

No quiero ser valiente, quiero ser libre. El feminismo no es odiar a los hombres, el feminismo es igualdad y se le llama FEMINISMO porque somos NOSOTRAS, las MUJERES, las que tenemos que luchar día tras día para que nos traten igual que a los hombres, para que nos traten como personas y no como seres inferiores o hasta objetos o pedazos de carne. Quiero poder ir por la calle siendo libre sin tener que recibir ningún comentario o mirada machista e irrespetuosa. QUIERO PODER IR A UNA DISCOTECA SIN QUE UN GILIPOLLAS SE ME ACERQUE Y NO ENTIENDA A LA PRIMERA LO QUE ES UN 'NO'. No me educaron para ser la mujer de alguien, me educaron para hacerme valer por mi misma, tener mi PROPIA voz y crear mi PROPIO imperio. #8M #happyinternationalwomensday #internationalwomensday #womensday #women #girlpower #fundamentalrights #woman #girls #power #equalrights #feminist #feminism #1LOVE

