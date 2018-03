Umorne ste, spore i demotivirane na poslu? Pojedite pizzu za ručak

Foto: Flickr

Sada imate izgovor da je jedete češće

Neke od nas gablece rade doma pa ih nose na posao, dok druge svakog dana naručuju pizzu, ćevape, tjesteninu… Iako znamo da previše takve hrane tijekom tjedna samo uništava naš organizam, novo istraživanje tvrdi da nas pizza čini produktivnijima na poslu.

Ovo je otkrio psiholog Dan Ariely i u svojoj knjizi ‘Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations’ objasnio eksperiment i rezultate. Naime, u istraživanje je uključio zaposlenike Intelove tvornice poluvodiča u Izraelu i podijelio ih u četiri grupe.

Pizza je bolji motivator od novca ili komplimenta





Jedna grupa ispitanika trebala je dobiti bonus od 30 dolara za obavljeni posao, druga pizzu, treća šefov kompliment, a četvrta ništa. Ariely je otkrio, navodi The Daily Meal, da je pizza ovdje ispala najveći motivator, čak više nego novac ili kompliment.

Obećanje da će dobiti pizzu povećalo je produktivnost ispitanika za 6,7 posto, ali samo tijekom prvog dana. Na kraju eksperimenta od tjedan dana, najveći motivator je ipak bio šefov kompliment. Ariely kaže da bi pizza pobijedila da je mogao organizirati dostavu pizze do kuće svakog od ispitanika.

“Na taj bismo ih način nagradili, ali bi također bili veći u očima svoje obitelji”, objasnio je psiholog. Eto, ovo je možda razlog da se ne osjećate krivom što ste i danas pojele tih par komada pizze. Ipak je zdravija od svakojakih instant žitarica koje glase kao takve, a zapravo su prepune šećera.