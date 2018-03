Foto: Borko Vukosav

Nekonvencionalna, predana, strastvena i nipošto rob trendovima – takva je u par riječi naša modna dizajnerica Ana Maria Ricov iza brenda AMR koja se po prvi okušala u zahtjevnim bridal vodama. Njezine vjenčanice pričaju neku posebnu priču, baš kao i svi ostali komadi kojima je osvojila zahtjevnu modnu publiku. U razgovoru nam je otkrila detalje o kolekciji, što ju inspirira, je li teško biti dizajner u Hrvatskoj i kako se opušta kada ne radi

S obzirom da je Ana Maria već dugi niz godina prisutna na hrvatskoj modnoj sceni, zanimalo me zašto je tek sad odlučila izbaciti kolekciju vjenčanica.

“Bilo je krajnje vrijeme da počnem dizajnirati bridal kolekcije jer su me moje klijentice i vjerne pratiteljice svako toliko tražile da im osmislim neku haljinu za njihovo vjenčanje. I okej, pomislila sam da bih stvarno trebala poraditi na takvoj kolekciji jer očito to mojim klijenticama nedostaje”, tvrdi.

Iz svakog komada AMR brenda, pa i vjenčanica, pršti ležernost i upravo je zato njezina bridal kolekcija kao stvorena za netradicionalna vjenčanja koja njeguju opuštenu atmosferu. Htjela se odmaknuti od klasične forme s puno tila jer se u takvim haljinama žene teško kreću pa se posvetila asimetričnom kroju i ležernim materijalima.



Ovo je bila odlična prilika da pitam Ana Mariu je li već zamišljala svoje vjenčanje, no njezin odgovor je bio kratak i jasan: “”Još uvijek ne zamišljam svoje vjenčanje”- govori kroz smijeh -“ali vrlo vjerojatno ću nositi nešto iz svojih kolekcija”, otkrila mi je.

Inspirira se doslovno svime i svačime

Inspiraciju za svoje kreacije, kako kaže, vuče iz svakodnevnih stvari. “Nikada nemam presing da me nešto mora odmah inspirirati jer je to spontani proces koji se događa u trenutku. Ljudi, film, događaji, žene… svaka osoba ili stvar u mom životu može me potaknuti na stvaranje. I onda u tom trenutku kada me nešto oduševi, krenem kopati, analizirati, istraživati i realizirati priču koju sam zamislila”, kaže.

Ovaj proces je najviše izražen u njezinim Pret-a-Porter kolekcijama, a konkretnu viziju za AMR Bridal ponajviše je vidjela u svojim vjernim klijenticama i slijedila njihove afinitete. Ona jest u duhu njezinih dosadašnjih kolekcija, ali je formirana kroz nježnije materijale i šivana na finiji način.

Njezine kreacije obožavaju i tinejdžerice i nešto starije dame

“Klijentice zbilja kupuju sve – od kaputa, hlača do haljina, bluza, balonera, tu zbilja nema pravila”, objašnjava Ana Maria. “A ono što je posebno zanimljivo, moje komade kupuju i tinejdžerice od 16, ali i dame starije od 60 godina. Što se tiče profila osoba, najviše se interesiraju drugi dizajneri, arhitekti i oni koji se vole malo slobodnije izražavati modom”, otkriva mi Ana Maria, dodajući da se njezini odjevni predmete mogu kombinirati na različite načine. Tada nastaje neka sasvim nova priča.

U Hrvatskoj ima puno neprepoznatih dizajnera

Upravo je ta posebna modna priča osvojila hrvatsku publiku i modnu scenu na kojoj, tvrdi Ana Maria, ima toliko mladih kreativaca koje nitko ne prepoznaje. “Njihove ideje, realizacija i kolekcije su definitivno na svjetskom nivou, ali mnogo njih je zapravo u sjeni i ne mogu doći do izražaja”, kaže.

No, što se tiče razlike između hrvatske i strane modne scene, ne bi rekla da kaskamo za svjetskim dizajnerima.

“Na hrvatskoj modnoj sceni ima svega, ali isto tako i nedostaje puno toga u isto vrijeme. Puno mojih mladih kolega dizajnera radi i maksimalno se trudi i to u nemogućim uvjetima. Zbilja se puno toga nudi, a sad, konzumira li se to i u kojoj mjeri, ponajviše ovisi o pojedincima. Interes za modu je veći van granica naše zemlje, ali naklonost prema hrvatskom dizajnu je iz godine u godinu sve veći”, kaže s nadom da će se stvari brzo promijeniti na bolje.

Je li se teško probiti na hrvatskoj modnoj sceni?

Iza Ana Marie je već 10 godina uspješnog rada, mnoštvo kolekcija i revija što može zahvaliti potpunoj predanosti i strasti za modom. Biti dizajnerom nikada nije lako, napominje, jer se ovaj posao radi dan i noć i zahtijeva maksimalnu posvećenost.

“Ajooj, moraš biti uporan kao bik da te netko primijeti. Konstantan rad i upornost su najvažniji jer vas to održava na životu. Uvijek kažem svojim mlađim kolegama da modu ne shvaćaju preolako jer je to posao koji stalno ima uspone i padove. Znači nema onoga: dobro, izbacila sam kolekciju i sada se idem luftati i ne raditi ništa. Mora postojati ustrajnost, dobra volja i fokus da bi se bilo koja stvar mogla realizirati. Bez poriva se apsolutno ništa neće dogoditi. Možda na neko kraće vrijeme, ali dugoročno se neće postići maksimum”, objašnjava.

Što nas očekuje u novoj kolekciji?

Za stvaranje jedne kolekcije, kaže, potrebno je puno priprema, rada, truda i odricanja, ali sam proces traje oko tri mjeseca. “Prvi mjesec je ona početna inkubacija u glavi. Tada ništa ne stvaram nego samo prolazim kroz ideje. U ovom poslu je stalno prisutan taj multitasking – dok završavam staru kolekciju, već lagano radim na novoj. Što se tiče konkretnog rada – crtanje, dizajniranje, šivanje – on najčešće traje dva mjeseca.”

Kada sam je pitala što možemo očekivati u novoj kolekciji, nije mi htjela otkriti puno, ali kaže da joj je pristupila na potpuno nov način. “U fokusu će biti boje, što i nije neka novost jer su zadnje dvije kolekcije bile živopisne, ali ova će, recimo to tako, biti kolorističnija.”

Energiju za novo kreativno stvaranje puni u prirodi

Ana Mariu preko tjedna možete pronaći u njezinom showroomu u Vodnikovoj 8, gdje svoje vizije prenosi u konkretna djela. Kada ne radi, najviše se voli opustiti šetnjama u prirodi sa svojim psom Shibom.

“Najčešće lutamo po šumama. To si uvijek priuštimo za vikend, ali i preko tjedna svakodnevno odvojim dva sata za šetnju po šumi. To je jako dobra priprema za radni dan jer se tako najbolje napunim energijom. Okružena sam mirisima, zelenom bojom (ok, sada je sve bijelo, ali kužite) koja me najbolje opušta”, ispričala mi je.

Voli nositi vlastite kreacije

Opuštena voli biti i na dnevnoj bazi pa je zato uvijek možemo vidjeti u njezinim vlastitim kreacijama. “Ne nosim ih iz nekog pretencioznog razloga jer ne želim nositi išta drugo nego svoje. Nosim ih čisto iz praktičnih razloga jer na taj način najbolje testiram odjeću; kako se ponaša na tijelu, u pranju, koji su joj nedostatci i kako bih je mogla poboljšati i oplemeniti”, otkriva mi.

Također, smatra da svaka žena koja voli modu u svom ormaru mora imati ovih pet odjevnih predmeta: “Dobar kaput, malu crnu haljinu koja je već svima dosadna, ali je prijeko potrebna, neke dobre hlače, baloner i neku malo posebniju haljinu”.

Što bi poručila mladim dizajnerima u usponu?

“Nikada ne odustajte! Bez obzira koliko vam je teško, uvijek se potrudite imati jasan cilj i ne dajte da vas obeshrabre poteškoće i padovi. Kopajte i grabite koliko god duboko možete”, poručuje Ana Maria, a mi joj želimo puno sreće i mnoštvo novih i uspješnih kolekcija.

Novu bridal kolekciju potraži u AMR showroomu (Vodnikova 8, Zagreb) ili naruči na službenoj stranici. Evo još nekih fotki iz kolekcije: