Rezultati jednog istraživanja su pokazali da se ženama na vodećim pozicijama koje nose make-up manje vjeruje

Čini se da našminkano lice više ne sugerira ozbiljnu ženu koja zna što želi

Neke žene vole šminku, neke ju nisu nikada u životu stavile, ali to je ok. Sve je stvar osobne preferencije i to se poštuje. Međutim, čini se da ljudi više vjeruju ženama koje nisu našminkane, a nalaze se na vodećim pozicijama u firmama.

Ovo je potvrdilo istraživanje koje su proveli psiholozi na Sveučilištu Abertay, a totalno je suprotno uvriježenom mišljenju društva da je lagani make-up na ženama znak ozbiljnosti i profesionalnosti, navodi Your Tango.

Čak su i žene i muškarci negativno ocijenili previše našminkane žene





Količina šminke, naveli su, može negativno utjecati na percepciju ženske sposobnosti vodstva, što je prilično zabrinjavajuć podatak. Psiholozi su skupini ljudi dali zadatak da procjene niz slika istih žena koje su na jednoj bile našminkane, a na drugoj nisu imale ni trunka šminke.

Svaki od sudionika analizirao je 16 parova lica i po tome je trebao zaključiti koliko bi neka žena uspješna bila na čelu nekog tima. Čak su i žene i muškarci negativno ocijenili previše našminkane žene, sugerirajući da ne bi bile dobre šefice.

Hoćemo li ikada biti dovoljno dobre?

Autor studije dr. Christopher Watkins po ovome je zaključio da društvo našminkane žene ipak smatra neozbiljnima i nepouzdanima, u usporedbi s onima koje nose lagani make-up ili ništa. “Dok prethodna istraživanja ukazuju na to da make-up pojačava dominantnost žene, naše sugerira da on nije ključ u percipiranju žene kao vođe tima”, rekao je.

Nadalje, postavlja se pitanje možemo li išta učiniti da se neke stvari počnu prihvaćati kao univerzalno ‘normalne’ i ‘prave’ u pogledu prihvaćanja i poštovanja prema ženama u radnom okruženju i šire, bez obzira na njihov položaj. Sve u svemu, niti jedna žena ne bi trebala izgubiti svoje ja i pretvarati se da je netko drugi kako bi uspjela.