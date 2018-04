Ovih pet slavnih žena dobilo je otkaz na poslu, a baš im je to pomoglo da postanu uspješne

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/afp

U početku im nije baš sve išlo glatko, ali baš zato su danas tu gdje jesu

Za ovih pet poznatih i veoma uspješnih žena danas svi znaju, ali u početku im nije baš sve išlo toliko glatko. Naime, kad su tek započele graditi vlastite karijere, mnogi nisu vjerovali u njih niti u to da će jednog dana uspjeti u životu. Tih pet slavnih žena su: Anna Wintour, Sallie Krawcheck, Madonna, Lady Gaga i Vera Wang.

1. Anna Wintour

Anna Wintour je 1975. godine postala modnom urednicom Harper’s Bazaara, ali je samo devet mjeseci nakon što je počela raditi ondje dobila otkaz. No, čini se kako je to zapravo bilo izuzetno pozitivno za nju, iako to tada vjerojatno nije vidjela takvim.



“Mislim da bi svatko barem jednom trebao doživjeti takav neuspjeh. To te natjera da pogledaš samoga sebe… Važno je imati i padove, jer to je jednostavno realnost života. Savršenstvo ne postoji”, ispričala je Anna autorici Alistair Campbell u intervjuu za njezinu knjigu Winners.

Danas je Anna jedna od najvećih modna ikona i glavna urednica najpopularnijeg modnog magazina na svijetu, Voguea. Čini se da joj je onaj otkaz itekako bio potreban.

2. Sallie Krawcheck

Sallie Krawcheck provela je gotovo 30 godina na poziciji jedne od najuspješnijih direktorica na Wall Streetu, ali 2008. godine dobila je otkaz na mjesto glavne financijske direktorice tvrtke Citigroup. “Osjećala sam se kao da prolazim razvod’, ispričala je svojedobno.

Ubrzo je dobila posao u globalnoj jedinici za menadžment u Bank of Americi, ali je zatim za dvije godine, nakon rekonstruiranja banke, ponovno dobila otkaz.

No, tada nije tražila novo mjesto u istoj tvrtci. Tada je odlučila pokrenuti vlastiti biznis i danas je direktorica Ellevesta, digitalne investicijske platforme za žene koju podržava čak i slavna teniska zvijezda Venus Williams. “Ako te ne otpuste barem dva put u životu, ne trudiš se dovoljno”, napisala je Krawcheck na svom LinkedInu.

3. Madonna

Madonna je, nakon što je odustala od fakulteta i preselila se u New York, dobila posao u Dunkin’ Donutsu na Times Squareu. No, ondje nije uspjela raditi ni jedan cijeli dan. Nakon što je gosta zalila želeom, poslodavci su joj odmah dali otkaz.

I nakon ovog (jednodnevnog) pokušaja, radila je u još nekoliko restorana brze hrane i kafića, prije nego je upoznala glazbenu scenu 1979. godine. U početku je prihvatila nekoliko jako slabo plaćenih gaža, ali je vrlo brzo prepoznata kao posebna i veoma talentirana glazbenica, a kaže, oduvijek je znala da će jednog dana postati zvijezda. I postala je, unatoč svemu i unatoč svim otkazima.

4. Vera Wang

Poznata dizajnerica Vera Wang 1968. godine nije uspjela ući u klizački olimpijski tim za Olimpijske igre, ali je nakon toga postala urednicom magazina Vogue. Nakon toga je dobila promaknuće u glavnu urednicu istog magazina, ali njezina je ljubav oduvijek bilo stvaranje mode.

Vjenčanice je počela dizajnirati sa svojih 40 godina, a danas je jedna od najprestižnijih dizajnerica na svijetu s biznisom koji vrijedi više od 1 milijarde dolara. Također, da se vratimo na klizanje u koje joj nisu dali – vratila se i na to polje i to tako što je dizajnirala klizačko odijelo prvakinji Nancy Kerrigan.

5. Lady Gaga, pjevačica

Lady Gaga prvo je radila za izdavačku kuću Island Def Jam, ali su je otpustili nakon samo tri mjeseca. Nakon što su joj javili da je dobila otkaz, kaže, “plakala je toliko jako da nije mogla govoriti.”

Ipak, čini se da je gubitak bio njihov, a ne njezin, jer je Stefani Germanotta danas najpoznatija pop pjevačica, dobitnica je šest Grammy nagrada i dobitnica nagrade Hall of Fame. Njezine pjesme redovito su na popisu Billboardovih najvećih hitova, a njezino trenutno bogatstvo procijenjeno je na oko 59 milijuna dolara, prema podacima Forbesa.