Likovi s logotipa poznatih proizvoda postali su žene na ovogodišnji Međunarodni dan žena

Na ovu je ideju došao tim iz Creative Equalsa, organizacije koja promiče talentirane i svestrane žene te se bori za uključivost i rodnu ravnopravnost u kreativnim industrijama

Ove je godine Međunarodni dan žena, kao i svake dosad, bio u znaku osnaživanja žena i borbe za njihova prava, ali ove godine sve je – u jeku pokreta Me Too, Time’s Up i općeg porasta svijesti o problemu rodne neravnopravnosti i problemu nasilja nad ženama – nekako sve skupa bilo mnogo glasnije nego ikad.

Dan žena tako je obilježen marševima i prosvjedima žena diljem svijeta, ali i na razne simbolične, pa su se, primjerice, iz Creative Equalsa, organizacija koja promiče talentirane i svestrane žene te se bori za uključivost i rodnu ravnopravnost u kreativnim industrijama, dosjetili genijalne ideje i poznate logotipe još poznatijih proizvoda na kojima su isključivo muški likovi pretvorili u ženske likove.

Tako su likovi s proizvoda kao što su Pringles, Monopoly, DreamWorks, Schwarzkopf i Gett postali snažne žene, uz rečenicu: “Here’s to more women!” “Za više žena!” Evo kako izgledaju.



