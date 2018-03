Jennifer Lopez u intervjuu je priznala kako su je, kao mladu glumicu, tjerali da se skida na audiciji i pokaže im grudi

Foto: ANGELA WEISS / afp

Jennifer Lopez, popularna pjevačica, glumica i žena čiji rad pratimo još otkako smo bile djevojčice, nedavno je u intervjuu za Harper’s Bazaar podijelila svoju #MeToo priču i ponovno, kao i svaka dosada, i ova je užasno tužna i užasno nas ljuti.

Tijekom razgovora o kuhanim obrocima i moći potvrđivanja, Jennifer je ispričala kako ju je redatelj na audiciji za jedan film u kojem je htjela glumiti kao vrlo mlada djevojka natjerao da se pred njim skine i pokaže mu grudi. “Nisam bila maltretirana niti napadnuta na način na koji su to bile neke žene. No, je li mi redatelj jednom rekao da pred njime skinem majicu i grudnjak te mu pokažem grudi? Da, jest. Jesam li to napravila? Ne, nisam”, rekla je.

Jennifer je i ranije razgovarala o pokretu Me Too, ali nikad dosad nije rekla je li i sama imala neka neugodna i ružna iskustva. Tada je Jennifer izjavila kako je ovo sada “predivno vrijeme za žene” te da je “neizmjerno sretna onime što trenutno proživljavamo, pogotovo zbog svoje kćeri”, piše The Cut.



Otvoreno je progovorila o borbama koje je morala voditi kao vrlo mlada glumica

No, u ovom se intervjuu itekako osvrnula na to koliko joj je bilo teško i komplicirano izboriti se za sebe i ustati protiv nepravde kao mladoj glumici.

“Kad bih nešto i rekla, bila sam prestravljena. Sjećam se da bi mi srce udaralo kao ludo i odmah bih pomislila: ‘Što sam to napravila? On mi je dao posao.’ Bio je to jedan od mojih prvih filmova. No, jednostavno sam znala da to što on radi nije ispravno. Mogla sam postupiti na ovaj ili onaj način, no, čini mi se da je Bronx u meni progovorio i rekao mi: ‘Ne, nećemo to trpjeti'”, dodala je Jennifer.