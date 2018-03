ŽenaNet donosi: Gisele Bündchen u ekskluzivnom intervjuu otkrila kakvo donje rublje voli nositi i koji su joj uzori

Potpuno iskreno

Jennifer Lopez u intervjuu je priznala kako su je, kao mladu glumicu, tjerali da se skida na audiciji i pokaže im grudi

"Nisam bila maltretirana niti napadnuta na način na koji su to bile neke žene. No, je li mi redatelj jednom rekao da pred njime skinem majicu i grudnjak te mu pokažem grudi? Da, jest. Jesam li to napravila? Ne, nisam"