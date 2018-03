Emma Stone na dodjeli Oscara istaknula važan problem, a publika njezinu opasku podržala gromoglasnim pljeskom

Foto: Emma McIntyre/AFP

U kategoriji za najboljeg redatelja bila je nominirana samo jedna žena, a upravo to istaknula je glumica Emma Stone na sinoćnjoj dodjeli Oscara koja se održala u Los Angelesu. Njezin komentar koji je posramio filmsku industriju, ujedno je i izazvao oduševljenje svih prisutnih

Pitanje ravnopravnosti spolova jedno je od gorućih pitanja u Hollywoodu, a sinoćnju dodjelu Oscara glumica Emma Stone iskoristila je za isticanje ovoga sveprisutnog problema u filmskoj industriji. Prije proglašenja imena nominiranih za najboljeg redatelja na 90. dodjeli Oscara koja se održala sinoć u Los Angelesu Emma Stone javno je posramila filmsku industriju.

Naime, Greta Gerwig s filmom ‘Lady Bird’ bila je jedina nominirana žena u ‘muškoj’ kategoriji za najboljeg redatelja. Njezini ‘protivnici’ redom su bili muškarci i to, Chrisopher Nolan (Dunkirk), Jordan Peele (Get out), Paul Thomas Anderson (Phantom Thread) i Guilllermo Del Toro (The Shape of Water). ”Ova četiri muškarca i Greta Gerwig stvorili su prava remek – djela ove godine”, izjavila je Stone prije prozivanja imena nominiranih za Oscara.



Publika je gromoglasnim pljeskom ‘pozdravila’ njezin komentar. Ovo nije prvi put da je voditeljica na važnoj filmskoj dodjeli istaknula dominaciju muških redatelja koji su nominirani. Podsjetimo, glumica Natalie Portman učinila je sličnu stvar na dodjeli Zlatnog globusa početkom ove godine, najavljujući dobitnike u kategoriji za najboljeg redatelja. “A sada slijede nominirani, sve odreda muškarci”, ističući tako kulturu dominacije u filmskoj industriji.