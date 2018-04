Charlize Theron za novu se ulogu morala udebljati čak 25 kilograma i to je jako loše utjecalo na nju

Foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Budila se usred noći kako bi jela, a polako je počela padati u depresiju

Nije nimalo neobično da glumci vrlo često moraju u potpunosti mijenjati svoj izgled zbog uloga u serijama i filmovima koje prihvate, pa tako to nije strano ni talentiranoj i prekrasnoj Charlize Theron, koja je dosad za uloge prolazila svakojake transformacije. Za ulogu u filmu Mad Max: Fury Road morala je skroz obrijati glavu, a za ulogu u Monsteru morala je nakupiti koji kilogram. No, njezina transformacija za posljednju ulogu koju igra došla je s neočekivanim posljedicama, piše Hello Giggles.

Naime, za ulogu u filmu Tully, u kojem igra Marlo, premorenu majku dvoje male djece i novorođenčeta, oscarovka se morala udebljati čak 25 kilograma odjednom. I dok joj je, kaže, prvih nekoliko tjedana debljanja za ulogu čak bilo i zabavno, ubrzo joj se to pretjerano jedenje i pretrpavanje hranom kako bi nabacila kilograme počelo odražavati na mentalnom zdravlju.



‘Sve se to počelo odražavati na moje mentalno zdravlje’

Za Entertainment Tonight je ispričala kako je vrlo brzo počela jesti u svako doba dana i noći, a čak je navijala alarme usred noći kako bi se prisjetila da nešto mora pojesti. “Doslovno bih se budila u dva sata ujutro, a pored sebe bih već imala spremnu zdjelicu hladne tjestenine sa sirom. Probudila bih se i jednostavno bih to pojela… Zapravo bih nabacala to u sebe. Jako je teško tako funkcionirati”, ispričala je Charlize.

No, osim ovog kasnonoćnog prejedanja, glumica je priznala kako je u tom razdoblju pretjeranog debljanja pala i u depresiju. “Jednostavno sam se htjela osjećati onako kako se osjeća ta žena koju glumim, a ja sam dala sve od sebe da joj se približim. No, to je za mene bilo ogromno iznenađenje i počela sam padati u depresiju. Prvi put u životu jela sam tolike količine prerađene hrane i pila tolike količine šećera. Nije baš bilo naročito zabavno”, priznala je.