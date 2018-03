Umjetnica pomoću igle i konca stvara čarobne pejzaže koji izgledaju kao da iskaču iz platna

⠀”Мужчина должен вступать в брак имея квартиру” ⠀Когда-то и я так думала. ⠀И теперь стыдно за такую категоричность. . ⠀Категоричность вообще женщину не красит, но сейчас не об этом. ⠀ Я честно почитала женские форумы на эту тему – там всё очень плохо. ⠀Похоже, что у всех женщин там мужья, как минимум, олигархи. ⠀Как минимум. ⠀В 20 лет, конечно же. ⠀Или должны такими быть. Иначе это не мужчина.. Ладно, отвлечемся от мнения экспертов 😬 ⠀ Всё неоднозначно в этом вопросе. ⠀Знаю мужчин, которые не видят смысла искать девушку, пока не обзаведутся своим собственным жильем. ⠀Знаю тех, кто считает, что имущество должно зарабатываться в браке общими усилиями. ⠀Знаю так же людей, которые не заработав на свою квартиру, критикуют тех, у кого квартиры нет, мол, как это вопрос не решён, а жениться подавай? ⠀Советчиков и экспертов в этой теме – толпа. Хорошо, когда это посторонние люди с форума, над которыми посмеялся и пошёл дальше. ⠀А когда это близкие, семья? ⠀Друзья, как считаете, имеет место категоричность в таких вопросах? Есть ли у вас подобные установки? Убеждения? ⠀ P.s. пока не поняла своего отношения к этой работе. Так что ни оригинал, ни открытки с ней пока купить нельзя. Потом обсудим ❤️

