Umjetnica pomoću igle i konca stvara čarobne pejzaže koji izgledaju kao da iskaču iz platna

Svoje radove objavljuje na Instagramu, gdje je trenutno prati više od 20 tisuća ljudi
Iako su gobleni nešto što ste posljednji put vjerojatno vidjele u kući svoje bake, oni su i dalje itekako IN, a jedna talentirana ruska umjetnica upravo našivavanjem zanimljivih pejzaža, umjesto slikanjem istih, stvara mini umjetnička djela u koja se već zaljubio Instagram, piše Bored Panda.
Vera Shimunia od platna, igle i konca stvara nestvarne pejzaže i fotografije istih redovito objavljuje na svom Instagram profilu, shimunia, gdje je trenutno prati više od 20 tisuća ljudi koji su, jednako kao i mi, očarani njenim mini goblenima.
Za izradu jednog ovakvog goblena Vera koristi konce u različitim bojama, a kad ih malo bolje promotrite, kod svakoga dobijete dojam kao da ono što je našila iskače iz platna, jer svoje uratke izrađuje tako da izgledaju višedimenzionalno. Ovaj je vid umjetnosti u Rusiji još uvijek izuzetno popularan, pa ga je Vera odlučila odvesti na neku potpuno novu razinu, a dolje smo izdvojile neke od njenih najzanimljivijih radova.
Instagram koji pratimo: Mini gobleni koji nas vraćaju u djetinjstvo i izgledaju nevjerojatno čarobno
⠀”Мужчина должен вступать в брак имея квартиру” ⠀Когда-то и я так думала. ⠀И теперь стыдно за такую категоричность. . ⠀Категоричность вообще женщину не красит, но сейчас не об этом. ⠀ Я честно почитала женские форумы на эту тему – там всё очень плохо. ⠀Похоже, что у всех женщин там мужья, как минимум, олигархи. ⠀Как минимум. ⠀В 20 лет, конечно же. ⠀Или должны такими быть. Иначе это не мужчина.. Ладно, отвлечемся от мнения экспертов 😬 ⠀ Всё неоднозначно в этом вопросе. ⠀Знаю мужчин, которые не видят смысла искать девушку, пока не обзаведутся своим собственным жильем. ⠀Знаю тех, кто считает, что имущество должно зарабатываться в браке общими усилиями. ⠀Знаю так же людей, которые не заработав на свою квартиру, критикуют тех, у кого квартиры нет, мол, как это вопрос не решён, а жениться подавай? ⠀Советчиков и экспертов в этой теме – толпа. Хорошо, когда это посторонние люди с форума, над которыми посмеялся и пошёл дальше. ⠀А когда это близкие, семья? ⠀Друзья, как считаете, имеет место категоричность в таких вопросах? Есть ли у вас подобные установки? Убеждения? ⠀ P.s. пока не поняла своего отношения к этой работе. Так что ни оригинал, ни открытки с ней пока купить нельзя. Потом обсудим ❤️
⠀ когда-нибудь я прекращу впихивать свои картины во что попало, но это будет совершенно другая история (читай: Инстаграм) 🎶 ⠀а для вас у меня заметка, которая несомненно вызовет лёгкую улыбку: о Киссинджере (америк.гос.деятель, дипломат), касается доклада, над которым работал Лорд Уинстон (дипломат, США). Представив доклад Киссинджеру, он вскоре получил его назад с замечанием: «Это лучшее, на что вы способны?» Лорд переделал и отредактировал доклад и, наконец , вновь представил его на рассмотрение. Работа вернулась с тем же коротким замечанием🙂Переделав его еще раз, и, снова получив тот же вопрос от Киссинджера, лорд взорвался: «Да, черт побери, это лучшее, на что я способен!» На что Киссинджер ответил: «Отлично, полагаю, на этот раз я его прочту».
🌾медитация🌾 ⠀ выложила сегодня фото, длинный пост написала, а потом взяла и удалила. ⠀ потому что поняла. ⠀ пост-то я для себя написала, а если для себя, зачем его кому то показывать? ⠀ ведь кто со мной – те со мной и без всяких объяснений, а остальные на свой страх и риск 😄 ⠀ p.s. на фото была одна из моих первых работ и эта, и надпись «до» и «после». И рассказ о том, что дело не в таланте, как многие мне пишут. а в чём? мои ребята знают 🙏🏽❤️
⠀ вот я и узнала, что такое иллюзия кластеризации. иллюзия – ключевое слово😬 ⠀ Так вот. ⠀ Это тенденция находить закономерности там, где их нет. ⠀ Наш мозг нуждается в связности истории, которую он рассказывает себе о мире. Поэтому мы склонны искать связь и логику там, где на самом деле имеется только набор случайных событий. ⠀ Пример: когда в лотерее три тиража подряд выпадает число «1», то на четвёртый розыгрыш большинство людей отметят единицу в билетах. ⠀ Или, допустим, кто-то ищет связь и логику, видя на часах парные числа 😔
закончила. ⠀на днях выложу сюда @shimunia.shop и на Этси (ссылка в профиле) ⠀• ⠀Знаете, мне частенько пишут: «Вера, твои украшения (если речь идёт о брошках или серьгах) недолговечны. Они же из ниток!» и «Вера, твои картины же не сохранятся на века, тебе не обидно? Может красками лучше?» ⠀Говорю: «ну да, это грустно». ⠀С такими людьми обычно разговор дальше не заходит. Потому что разное мышление. Их логика проста – хорошо то, что долговечно. Желательно ещё, чтобы после их смерти можно было завещать потомкам🤓 ⠀Прочно, долговечно – хорошие слова, только не про искусство. А я уже, с позволения некоторых авторитетных для меня людей, себя причисляю именно к создателям произведений😬 ⠀Так вот. ⠀Мои работы недолговечны, на снимках да, они останутся, но вряд ли столетиями будут передаваться от матери к дочери (хотя почему нет, смотря как ухаживать 😉). Да и энергетика от снимка так себе🤷🏿♂️ ⠀Отсюда моя, скажем так, целевая аудитория – это ценители момента, прекрасного (😳🙄) и труда. Которым приятнее иметь нечто исключительное. ⠀ И лично я вижу даже некоторую прелесть в том, что работа хрупка и недолговечна, от того она и ценна с е й ч а с.
⠀Друзья! На днях подсмотрела в контакте очень интересное голосование. Пожалуйста, поделитесь своим мнением, можно просто поставить цифру 1 или 2 ! ⠀. ⠀Итак. ⠀. ⠀Включили фантазию. ⠀. ⠀Представьте ситуацию, горит Лувр. ⠀Вокруг вас пламя, вы в зале, где висит Мона Лиза, а рядышком свернулась калачиком случайно забредшая сюда милая кошечка. ⠀Она забралась под скамейку и жалобно зовёт на помощь. ⠀Времени у вас – секунды, есть возможность спасти только картину (величайшее произведение искусства) или кошку! ⠀Понимаю, что так себе ситуация, но вы же понимаете в чем суть выбора. ⠀. ⠀Это интересно! ⠀. ⠀Что выберете? 1. Спасу Мону Лизу 2. Спасу кошку
А вот и вышивка, с которой я взяла небо для предыдущего коллажа 🙋🏽♀️ ⠀Работа куплена. ⠀. ⠀Прочитала сегодня: «сегодня нет времени, завтра не будет сил, а послезавтра не будет нас. Ничего не откладывайте, живите сейчас.» ⠀С одной стороны и бесят такие советы, а с другой «динь-динь», звоночек. ⠀Тренирую осознанность. ⠀И тельце 😬 про тельце в основном в Телеграмме. ⠀Статистика Инстаграмма показала, что вам это не очень интересно, да и можно вас понять. ⠀😐😑 ⠀А мне так легче себя дисциплинировать и заниматься. Искать свою золотую середину здоровья и побеждать спорт 😬 ⠀