Ovaj umjetnik od papira izrađuje najčarobnije stvari koje smo ikad vidjele, a jedan rad završi u sedam dana

#hair #papercut #papercutting #papercutart #paper #cut #handmade #handcut #windy #hairstyles #handcrafted #art #artwork #papercuts #papercraft #india #traditional #craft #female #beauty #illustration #drawing #sketch #papercutout #carved #etsy #artist #parthkothekar #ohpapercuts @instagram

A post shared by Parth kothekar (@parthkothekar) on Feb 3, 2018 at 3:29am PST