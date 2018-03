Jedna umjetnica oslikava svoj sretan samački život, a uz to pokazuje koliko je suživot s prirodom bitan

가을의 틈새 (Through the autumn) 붉고 노랗게 빛났던 가을은 한올 한올 잎새를 가지에서 떨어내더니 조금 더 짙고 그윽해졌습니다. 떨어져 내리는 낙엽들 사이로 시리도록 푸른 하늘과 반짝이며 빛나던 계절이 눈치채지 못하는 사이 조금씩 지나갑니다. 짧기에 더욱 아쉬운 계절. 가을, 하고 더 불러볼 겨를도 없이 성큼 우리곁을 달아나기에 이 계절이 더욱 아름답게 느껴집니다. The world was colored with red and yellow in this autumn and when the leaves started falling from the trees, the season became deeper and more mellow. The season that glowed and the bright blue sky is slowing is passing us through the falling leaves. It feels lacking as this season lasts short. Even before we can say "it's autumn," it passes by swiftly. There's no doubt that this season is amazing. (grafolio.com/works/396769) #일러스트 #일러스트레이션 #너의숲이되어줄게 #소녀 #가을 #은행잎 #드로잉 #낙엽 #낙엽밟기 #강아지 #웃음 #미소 #illust #illustration #drawing #sketch #paint #girl #autumn

