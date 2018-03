Čarobni kolači koje izrađuje ova slastičarka iz Ukrajine najpreciznije su napravljeni deserti koje smo dosad vidjele

This project was made for the presentation of new chocolate Ruby. The idea was to create a set of elements (cakes) that together would form a single composition. As a result, we got algorithmically modeled cake that consisted of 81 individual cakes, every single was unique in shape. This composition was made using a graphical algorithm editor Grasshopper that can build forms from the simple to the awe-inspiring. Inspyred by Matthew Shlian we took a pyramid and changed the tilt of each object and the area of each top plane, programming and scripting the set of cakes. All of the cakes are different. Inside: mousse with chocolate Ruby and meringue, ganache Ruby. I added a berry confit to the recipe to emphasize the berry flavor of chocolate and add accent. Also the biscuit with Ruby, with raspberries and of course a crispy layer with chocolate and royalty. . Этот проект был сделан специально для презентации нового шоколада Ruby от Cacao Barry в Шанхае. Идея заключалась в том, чтобы создать множество элементов (пирожных), которые вместе будут формировать единую композицию. В итоге мы получили динамический рисунок который состоит из 81 пирожного, каждое из которых уникально по форме. Эта композиция была сделана с использованием специального графического редактора алгоритмов Grasshopper, который может генерировать формы от простых до совершенно впечатляющих. Под впечатлением работ Matthew Shlian мы взяли пирамиду и изменили наклон каждого объекта и площадь каждой верхней плоскости, программируя набор пирожных. Все они разные по форме. Внутри: мусс с шоколадом Руби и меренгой, ганаш Руби, чтобы подчеркнуть ягодный вкус шоколада и добавить акцент я добавила в рецепт ягодное конфи, также бисквит с Руби с малиной и конечно хрустящий слой с шоколадом и роялтином. @dinarakasko #grasshopper3d #rhino3d#okmycake #pastryinspiration #chocolatejewels #pastryart #cake #kharkov #харьков #chefsofinstagram #gastroart #pastryart #dinarakasko #chefstalk #pastry #chefs #instadessert #foodporn #beautifulcuisine #siliconemould #baking #cakes #dessert #cakestagram #dessertporn #parametric #art #geometry #designmilk#торт#artselect

