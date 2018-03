Znate li prezime britanske kraljevske obitelji? Evo zašto ga pripadnici plave krvi nikada ne koriste

Foto: LEON NEAL/AFP

Jeste li primijetili nešto čudno kod princa Williama ili kraljice Elizabete II.? Da, malo tko od pripadnika britanske kraljevske obitelji koristi prezime. Zapravo, koriste ga toliko rijetko da neki misle da ga britanska monarhija niti nema

Međutim, ima ga, a razlog zašto ga ne koristi, piše Brightside, jest vrlo jednostavan – ne treba im jer su dovoljno poznati čak i bez isticanja takve formalnosti. Naime, plemstva prije 1917. godine nisu koristila prezimena, već naziv kuće ili dinastije koju predstavljaju (kao što su Tudori ili dinastija York).

Prezime dobili po dvorcu

Prvi koji je uveo promjene bio je kralj George V. Njegovo prezime glasilo je Saxe-Coburg and Gotha i njemačkog je podrijetla, no on ga je promijenio u Windsor kako ne bi došlo do neželjenih asocijacija tijekom Prvog svjetskog rata.



Windsor se zapravo zove jedan dvorac u vlasništvu britanske monarhije pa je bio logičan izbor i to ne samo za ime dinastije, već i kao službeno prezime pripadnika britanske kraljevske obitelji.

No, kada je kraljica Elizabeta II. došla na vlast, također je napravila neke izmjene. Tadašnja princeza Elizabeta udala se 1947. za bivšeg princa Filipa Mountbattena od Grčke i Danske koji je smrću Elizabetinog oca postao vojvoda od Edinburgha.

Koriste prezime u iznimnim slučajevima

Elizabeta i Filip su 1960. godine odlučili da žele svoje obiteljsko stablo odvojiti od ostalih pa su svojim potomcima dodali prezime Mountbatten-Windsor. Što se tiče prinčeva Williama i Harryja, ni oni ne trebaju koristiti prezime, osim u iznimnim situacijama.

Tako su njih dvojica u vojsci koristili prezime Wales jer im je otac Charles princ od Walesa.