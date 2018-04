Uvijek kasnite? Evo kako možete svladati tehniku dolaska na vrijeme

Foto: Thinkstock

Nije lako promijeniti nijednu naviku, ali je moguće. Ukoliko spadate u onu grupu ljudi koja nigdje ne stiže na vrijeme, promijenite to uz pomoć nekoliko jednostavnih trikova koji će vam pomoći da stanete na kraj kašnjenju

Ako ste jedna od onih osoba koja uvijek kasni, vjerojatno ne razumijete čemu tolika frka ako kasnite nekoliko minuta. No, stavite se u poziciju druge osobe koja vas čeka i vrlo brzo će vam postati jasno kako kašnjenje može značiti da jednostavno ne poštujete tuđe dragocjeno vrijeme. Kako biste izbjegle neugodne situacije donosimo vam nekoliko trikova koji će vam pomoći da svladate tehniku dolaska na vrijeme.

Donesite odluku

Nitko vam ne može pomoći ako niste voljni učiniti tu promjenu na bolje. Prva stvar koju morate učiniti kako ne biste kasnile je donošenje čvrste odluke kako ćete doći u dogovoreno vrijeme. Znamo koliko vam može biti teško uopće razumjeti u čemu je toliki problem oko kašnjenja, ali toga kašnjenja nikada nećete dobiti pozitivne bodove. Ako imate naviku kasniti, pokušajte si obećati da ćete dolaziti na vrijeme i ponavljate to svaki put prije nego izađete iz kuće.

Ne lažite drugima

S malom laži, poput “oprosti, kasnim zbog prometa”, sebi opravdavate kašnjenje. Međutim, pokušajte biti iskreni. Recite pravi razlog zašto kasnite. Kada to iskreno priznate, vjerojatno će vam to pomoći da se idući put pojavite na vrijeme. Uz to, dolazak na vrijeme je nešto na što biste trebali biti ponosni. Na taj način ćete lakše ćete ušetati na posao ili se pojaviti na spoju, bez lažnog izmotavanja i sramoćenja.



Lažite sebi

Poslužite se jednostavnim trikom. Podesite sat barem 5 minuta ranije kako ne biste kasnile. Ako još k tome imate još jedan sat u kući i njega također namjestite par minuta ranije pa nećete imati vremena sljedeći put računati i utvrđivati koliko je sati, već ćete vjerovati da kasnite pa ćete se tako pojaviti na vrijeme, piše Oxygen.

Budite iskreni

Ako vam navigacija kaže da vam treba 30 do 35 minuta da stignete na odredište, nemojte pretpostaviti da ćete uspjeti stići za 25 minuta. Uzmite u obzir nepredviđene okolnosti kao što je promet, crveno na semaforu i slično.

Vodite zabilješke na kalendaru

Naravno da za tu svrhu možete koristiti i mobitel, ali zapisujte sve. Imati dobar raspored je ključna stvar kako biste uvijek bili organizirani i pojavili se na vrijeme. Tako ćete unaprijed znati sve što će vam olakšati organizaciju.

Budite produktivni

Ako želite pročitati neku knjigu, čitajte je na putu do posla u tramvaju illi dok ste u čekaonici kod doktora. Uspijete li se organizirati, više ćete cijeniti svoje vrijeme, ali i tuđe.