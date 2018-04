Foto: Adrian DENNIS/AFP

Još vrlo malo je ostalo do kraljevskog vjenčanja godine koje je zakazano za 19. svibnja, no čini se da nisu svi toliko sretni zbog toga

Polubrat Meghan Markle povrijeđen je što ga sestra nije pozvala na toliko važan dan u svojem životu. Kako navodi Her, Thomas Markle Jnr rekao je da je buduća vojvotkinja ‘zaboravila na vlastitu krv’.

“Nisam ogorčen, samo zbunjen. S obzirom da smo nekada bili jako bliski, to me prilično boli”, rekao je. Dodao je da ga je ovo uznemirilo jer on dobro zna što se sada dešava s Meghan. “Znam u kakvom je stadiju i pod kakvim nadzorom, a ipak je zaboravila na mene”, otkrio je.

Meghanina sestra je poručila Harryju da se uozbilji





Prije objavljivanja zaruka 27.11., prošle godine, Harry i Meghan hodali su oko godinu i četiri mjeseca. The Sun je čak otkrio da su Thomas i Meghan vrlo bliski, no kasnije su njezine kolege iz serije Suits i sam Thomas rekli da se s budućom vojvotkinjom i ne čuje tako često.

Osim toga, Meghanina sestra Samantha otvoreno je progovorila o odnosu s njom te rekla da je vrlo razočarana u Meghan jer uopće ne pita za obitelj. Samantha je čak, navodi Her, poručila Harryju da se uozbilji jer je ‘red da se obitelj pozove na vjenčanje’.