RECI MAMI ‘HVALA!’ I OSVOJI BOGATU NAGRADU: Dijelimo tri poklon paketa, a ti nam trebaš reći samo jednu stvar

“Ponosni sponzor majki”, kompanija Procter&Gamble, ususret Olimpijskim igrama PyeongChang 2018. predstavlja suradnju s još jednim partnerom

Od 8. siječnja do 28. veljače prilikom kupnje u trgovačkom lancu Konzum u prilici ste osvojiti uglađen i ekološki automobil – Toyotu Auris Hybrid.

Još je nekoliko dana preostalo do kraja Zimskih Olimpijskih igara PyeongChang 2018. “Ponosni sponzor majki”, kompanija Procter&Gamble u suradnji s Konzumom poziva vas da do kraja veljače podržite majke vrhunskih sportaša. Kupnjom odabranih proizvoda tvrtke P&G podržavate kampanju ‘Hvala ti mama’ koju Procter&Gamble provodi u suradnji s Međunarodnim olimpijskim odborom i kojom pomaže majkama vrhunskih sportaša. Jedan sretnik će pritom osvojiti i uglađen i ekološki automobil Toyota Auris Hybrid.

P&G je nedavno u sklopu kampanje ‘Hvala ti mama’ u Hrvatskoj predstavio suradnju s hrvatskim olimpijcem Natkom Zrnčićem Dimom i njegovom majkom Majom Zrnčić. Kampanja ‘Hvala ti mama’ traje do kraja veljače, a majke vrhunskih sportaša podržavate kupnjom odabranih P&G proizvoda u trgovinama Konzuma. P&G predano donosi rješenja koja olakšavaju svakodnevicu svake majke, a među istaknutim proizvodima u Konzumu za vrijeme trajanja kampanje su marke: Oral-B, Head&Shoulders, Old Spice, Ambi Pur, Pantene, Gillette, Gillette Venus, Pampers, Ariel, Jar, Lenor, Blend A Dent, Dash, Always i Naturella. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je kupiti navedene proizvode u vrijednosti od minimalno 100 kuna na jednom računu i prijaviti se putem SMS-a.

Kompanija Procter&Gamble pokrenula je 2012. godine globalnu 10-godišnju suradnju s Međunarodnim olimpijskim odborom, a kampanja ‘Hvala ti mama’ dio je globalne inicijative kojom se osim majkama sportaša odaje priznanje i milijunima majki diljem svijeta.

Više o pojedinostima nagradne igre možete pročitati na: http://www.nagradne.hr/nagradne-igre/osvoji-toyotu-auris-hybrid/

A do sljedećeg odlaska u Konzum pozivamo vas i da sudjelujete u našem nagradnom natječaju pri čemu najspretnije darujemo s tri poklon paketa kompanije P&G. Dovoljno je da se prijavite i u komentarima nam javite kada ste i zbog čega zadnji put zahvalili majci. Tri najzanimljivija odgovora nagrađujemo poklon paketima za kućanstvo.

O P&G-ovom olimpijskom programu:

Diljem svijeta P&G-ove marke uključujući Always®, Gillette®, Pantene®, Head & Shoulders®, Tide® i druge podržavaju Olimpijske igre putem različitih medijskih kanala, ali i u samim trgovinama. P&G-ove marke predane su pružanju najboljih rješenja koja će živote majki učiniti lakšima, iz dana u dan. Ne samo majki Olimpijaca, nego svih majki diljem svijeta. Kao globalni olimpijski partner, kada se marke poput Tidea, Gillettea i Pampersa udruže sa sportašima na putu prema olimpijskom tronu, P&G tada također prepoznaje majku koja je podržavala svaki njihov korak.