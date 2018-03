Mi zaslužujemo bolje: Svi dečki bi trebali zapamtiti ovih devet savjeta vezanih uz oralni seks

Foto: privacy.zone / instagram

Ovo su dobronamjerni savjeti i stvarno bi bilo poželjno da ih se držite

Oralni seks je super, dokle god su i jedan i drugi partner obazrivi jedno prema drugome i dokle god su potpuno iskreni oko toga što im odgovara, a što ne. No, ipak, dečki bi trebali znati ovih devet stvari o oralnom seksu prije nego ga ikad više odluče prakticirati.

1. Prije nego završite, morate imati spremno upozorenje

Nije u redu da to jednostavno napravite u naša usta, već nas prije nego to napravite morate upozoriti, pa ćemo onda mi dalje odlučiti gdje nam je prihvatljivo da završite, a gdje ne.

2. Morate cijeniti vrijeme i napor koji mi ulažemo





Ne želimo vam reći da biste se trebali osjećati krivima jer vi uživate, a mi ne, već jednostavno želimo da cijenite trud koji ulažemo u vaš užitak. I da isto očekujemo i same.

3. Morate nam vratiti uslugu

Ili barem biti toliko pristojni da to ponudite, a onda ćemo mi odlučiti želimo li to ili ne. Također, ako baš i niste tip od oralnog seksa, to je okej, ali nam to recite unaprijed, a ne na prepad i iznenada.

4. I vi se mrvicu potrudite

Nije baš okej da samo stojite, ležite, sjedite – što već – i očekujete da mi odrađujemo sav posao. Uložite i vi malo truda u cijelu priču.

5. Ne dirajte nam kosu

Čupanje i hvatanje za kosu u većini slučajeva nije nimalo seksi. Tako da, možda je ipak nemojte dirati… Ili nam onda barem ispletite pletenicu ako ste raspoloženi.

6. Kontakt očima je okej, dokle god ne prelazite granicu

I stvarno, kontakt očima tijekom seksa može biti super, ali nemojte pretjerivati i očekivati da ćemo vam čitavo vrijeme buljiti u lice. Ničega previše nije dobro…

7. Ako ste vi završili, ne znači da je posao gotov

Okej, ovo je prilično jasno.

8. Ako nas ne želite poljubiti nakon oralnog seksa, zaboravite da će se to ikada ponoviti

Nekima je to okej, nekima odvratno, ali ako već očekujete od nas da vas oralno zadovoljimo, onda biste trebali biti toliko pristojni i prijeći premo toga čak i ako vam se mrvicu gadi. To su ipak naša tijela, a ona su potpuno prirodna stvar koje se ne bismo trebali groziti.

9. Siguran seks je uvijek IN, čak i kad je riječ o oralnom seksu

Ako djevojka želi da stavite kondom čak i kod oralnog seksa, poštujte to.