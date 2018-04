Koliko je vremena potrebno da s nekim postanete najbolji prijatelj? Znanstvenici otkrili točan broj sati

Foto: AntonioGuillem/Thinkstock

Kada smo bile mlađe bilo je puno lakše sklopiti nova prijateljstva. Užurbani način života i brojne obveze ne ostavljaju nam baš puno vremena za društveni život pa je tako sve teže sklopiti pravo prijateljstvo. A upravo je vrijeme ključna stvar za prijateljstvo, pokazalo je novo istraživanje

Istraživanje je proveo Jeffrey Hall, profesor komunikacijskih studija na Sveučilištu u Kansasu, a prošlog mjeseca objavljen je u časopisu Journal of Social and Personal Relationships. Nakon što je psiholog s Oxforda Robin Dunbar objavio studiju u kojoj tvrdi da postoje krugovi prijateljstva, odnosno da većina ljudi prijatelje može podijeliti u sljedeće kategorije: poznanici, povremeni prijatelji, prijatelji i dobri prijatelji.

Dva različita istraživanja

Stoga je Hall htio istražiti što je zapravo potrebno za blisko prijateljstvo, a posebno ga je zanimalo koliko je sati potrebno provesti s nekim da bismo postali bliski prijatelji. U prvoj polovici istraživanja Hall je zatražio od 355 odraslih osoba koje su se nedavno preselile u novo mjesto da odaberu jednu novu osobu koju su upoznali i prate koliko su vremena proveli s tom osobom i u koju kategoriju na ljestici od poznanika do najboljeg prijatelja bi ih smjestili. U drugom dijelu studije, Hall je zatražio 112 brucoša na Sveučilištu Kansas da imenuju dva poznanika, a znanstvenik je zatim pratio kako se razvija njihov odnos tijekom sljedećih devet tjedana, piše Bustle.



Potrebno je oko 200 sati

Hall je došao do saznanja kako je bilo potrebno oko 200 sati da bi te osobe dostigle status najboljeg prijatelja, a nakon 50 sati zajedničkog vremena su iz kruga poznanika prešli u kategoriju povremenih prijatelje. Zatim je utvrdio da je trebalo još 90 sati da bi došli do sljedećeg kruga dobrog prijatelja. Međutim, ističe kako to nikako ne znači da je tih 200 sati automatski dovoljno da s nekim postanete najbolji prijatelj. Puno važnije je koliko kvalitetno provodite vrijeme s tobom osobom. “Kada s drugom osobom vrijeme provodite šaleći se i razgovarajući o bitnim stvarima to doprinosi bržem razvoju prijateljstva”, zaključio je Hall.