Kim Kardashian prvi put je svijetu pokazala malenu Chicago i moramo priznati da je preslatka

Foto: Kim Kardashian/Instagram

U početku se bojala da neće moći dovoljno voljeti to dijete, ali su je odmah nakon rođenja malene preplavili majčinski osjećaji

Kim je svoje treće dijete, kćerkicu Chicago, dočekala 15. siječnja, ali ju je donedavno držala podalje od javnosti. Iako se Chicago pojavljuje u kratkom videu o trudnoći Kylie Jenner, Kim je tek sada odlučila svijetu pokazati svoj podmladak.

Na fotki na Instagramu Kim se malo zaigrala filterima pa tako i ona i Chicago imaju simpatične uši i nos poput dva medvjedića.

Baby Chicago A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 26, 2018 at 1:55pm PST

Kim ima četverogodišnju North i dvogodišnjeg Sainta, a Chicago je na svijet donijela surogat majka jer Kim nije mogla roditi sama zbog ozbiljnih zdravstvenih rizika. Kako navodi Daily Mail, Kim je u reality showu Keeping Up with the Kardashians izjavila kako je vrlo uzbuđena zbog Chicago, ali da je prije sumnjala hoće li moći dovoljno voljeti to dijete.

Iako joj je drago, kako je rekla, što se neće udebljati i ponovno skidati kilograme, priznala je da bi joj bilo draže da je trudnoću iznosila sama. Bojala se da će imati podvojene osjećaje oko malene, ali čini se da je sve u redu. Malena Chicago je preslatka i već dobiva puno ljubavi od svoje obitelji ❤