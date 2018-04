Kanadski pisac David Homel stiže kod nas, predstavit će svoje divne knjige za djecu

Povodom 11. izdanja Festivala dječje knjige Monte Librić, koje se održava od 23. do 29. travnja u Puli, gostovat će pisac David Homel

Kanadski pisac gostovat će u sklopu projekta Autor iz daljine gdje će ovaj pisac knjiga za djecu i za odrasle predstaviti svoje četiri knjige koje je napravio u koautorstvu s ilustratoricom Marie-Louise Gay napisao je četiri knjige za djecu: Travels with my Family, On the Road Again: More Travels with my Family, Summer in the City i The Traveling Circus (Putujući cirkus).

Nakon Pule stiže u Zagreb

U Puli, na Monte Libriću, a potom i u Rijeci i Zagrebu, predstavit će upravo potonju knjigu, svoj posljednji roman za djecu kojem se radnja događa u Hrvatskoj. Putujući cirkus objavljuje riječka Naklada Val. Napisao je i sedam knjiga za odrasle, a njegova su djela prevedena na hrvatski, srpski, grčki, francuski i mandarinski jezik. Dobitnik je brojnih prevoditeljskih, književnih i filmskih nagrada (G-G Award, Prix Millepages, Prix de la



Géode, Segal, IBBY, Korczak-UNESCO…).

Brojni istaknuti autori

Najnovije iz svijeta hrvatske književne produkcije za djecu predstavit će redom poznati i nagrađivani autori. Književnica Olja Savičević Ivančević i ilustrator Svjetlan

Junaković svoje talente povezali su u slikovnici Šporki Špiro i Neposlušna Tonka u izdanju naklade Sandorf. Tu će biti još brojni istaknuti autori i ilustratori poput Manuela Šumberca, Marijane Križanović, Vande Čižmek i drugi.