Jennifer Lawrence je objasnila zašto na ovim fotkama s premijere svog novog filma izgleda toliko čudno

Foto: Dimitrios Kambouris/afp

Objasnila je razloge ovog svog na prvu pomalo ‘demonskog’ pogleda na premijeri u New Yorku

Izdanja u kojima se glumica Jennifer Lawrence pojavljuje na crvenim tepisima uvijek su apsolutno divna i besprijekorna, baš kao što je to i posljednje crno Dior izdanje u kojem se pojavila u New Yorku na premijeri njenog novog Crveni vrabac. No, na fotkama s crvenog tepiha nešto nam je na Jennifer ipak mrvicu odskakalo i nešto je jednostavno malo čudno… A to je njen izraz lica. Pogledaj o čemu točno govorimo:





Vjerojatno primjećuješ o čemu govorimo… O njenom prilično zbunjenom, ljutom, oštrom (?) pogledu, tako je! No, Jennifer nije trebalo dugo da svima objasni zašto je cijelo vrijeme imala pogled kao da se natječe u igri tko će posljednji trepnuti, piše Elle.

Razlog je zapravo baš sličan njoj

Jennifer je u radio showu kod Andyja Cohena, s kojim je snimala i prije nego li je otišla na premijeru, izjavila: “Kod tebe u showu sam se napila… Možemo li, molim te, pogledati fotke s premijere? Izgledam kao da upravo prolazim elektrošok terapiju. U glavi razmišljam; ‘Sigurno izgledam poput goth kraljice!’, a onda sam pogledala ove fotke i pomislila; ‘Više izgledam kao goth kraljica na cracku.’ Oči su mi govorile: ‘Ne, ja nisam pijana!'”

Hahaha, što sljedeće možemo očekivati od nje? …