Bez obzira na početnu zaljubljenost, mnogi parovi se nakon par godina braka razvedu. To nije novost, ali se svejedno pitamo hoće li se isto dogoditi i mladom kraljevskom paru?

S obzirom da je princ Harry odbio potpisati predbračni ugovor, taj njegov postupak znači da je prilično siguran u budućnost braka s Meghan Markle. Otkad je njihova veza postala javnom, mediji su ih počeli pratili i primijetili su da par puno slobodnije pokazuje naklonost jedno prema drugome, nego što su to radili princ William i Kate Middleton na početku njihove veze.

Dijele jednu zajedničku crtu

Iako ne sumnjamo da se Vojvoda i Vojvotkinja jako vole, Harryjeva i Meghanina veza je drukčija, barem po njihovom govoru tijela i prisnosti koju pokazuju u javnosti.



Naravno da ne može znati što budućnost nosi, ali Meghan i Harry, navodi Elite Daily, dijele jednu zajedničku crtu koja bi im mogla predstavljati zapreku, ali bi ih mogla i ojačati. Naime, oboje su djeca razvedenih roditelja.

Meghanini roditelji, Doria Ragland i Thomas Markle, razveli su se kada je ona imala šest godina, a Harry je imao osam kada su se princeza Diana i Princ Charles također razišli. Sva djeca razvedenih roditelja znaju koliko je ponekad teško balansirati na dvije strane, a to su iskusili i Harry i Meghan.

Ako dolazite iz obitelji razvedenih, to nije nužno loše

Dr. Wyatt Fisher, psiholog i savjetnik za parove, tvrdi da djeca razvedenih roditelja imaju povećanu želju održati svoj brak stabilnim i dugotrajnim te ne ponavljati greške koje su učinili njihovi roditelji. Međutim, Fisher dodaje da još uvijek postoji sklonost razvodu. “Brak može krenuti i u drugom smjeru ako par razvod vidi kao izlaz iz teške situacije”, rekao je psiholog.

S druge strane, Anita A. Chlipala, ‘First Comes Us: The Busy Couple’s Guide to Lasting Love’, napominje da je ključ zdravih i dugih brakova komunikacija. “Ako dolazite iz obitelji razvedenih, to nije nužno loša stvar. No, parovi bi trebali razgovarati o svojim iskustvima i kako je razvod njihovih roditelja utjecao na njih i njihova poimanja o ljubavi i braku”, rekla je.

Naravno, dobra komunikacija je jedna od najvažnijih stavki u bilo kojem odnosu, a to, nadamo se, Harry i Meghan jako dobro znaju. Pa, sretno im!