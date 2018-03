Evo kakve ćeš pogreške raditi u 2018. godini, s obzirom na svoj horoskopski znak

Foto: JoshBerglund19/flickr

Nemoj reći da te nismo upozorile

Jedva čekamo 2018. godinu i sve što ona nosi. Nadamo se da će biti bolja od prethodne, ali i da će sve biti baš kako treba. Ipak, ne bi bilo zabavno da je sve po špagi pa te tako i ove godine očekuju neka loša iznenađenja, a tvoj ti horoskopski znak može reći puno o tome.

Ovan

Ovo će biti dobra godina za tebe. Konačno ćeš ostvariti sve svoje snove. Trudit ćeš se, a na kraju će se to i isplatiti. Samo budi strpljiva i uživaj u svojoj godini. Jedino što može poći po krivu je da ćeš biti previše izmorena.



Bik

Život će ti se poboljšati. Postat ćeš sigurnija u sebe i voljet ćeš se više. S druge strane, budući da si tvrdoglava i nikad ne odustaješ to te može stajati.

Blizanci

Sve promjene će se dogoditi jako brzo i nećeš ih uspjeti ni ispratiti. Znamo da voliš da su stvari dinamične i da se uvijek nešto događa, ali ne zaboravi na odmor ponekad. Uči iz ovogodišnjih pogrešaka ili ćeš imati problema, posebno na radnom mjestu.

Rak

Možda je ovo godina kad ćeš zasjati. Zvijezde su ti naklonjene i bit će na tvojoj strani bez obzira na sve. Ne dopusti da prevladaju nesigurnost i sumnje jer zbog ovih osobina možeš propustiti odlične prilike.

Lav

Baš kao i Rak, i ti ćeš uživati. Ovo je tvoje zlatno doba. Ipak, moraš se paziti nestrpljenja. Sjeti se da je pred tobom odlično vrijeme, samo ga trebaš dočekati. Strpljena, spašena.

Djevica

Ti ćeš u 2018. godini imati svega. S jedne strane će sve sjesti na svoje mjesto, ali postoji opasnost od mnogo negativnih stvari.

Vaga

Tvoj bi moto trebao biti “voli sebe”. Mnogo će ti se ljudi obratiti i tražiti savjete. Opasnost vreba od popularnosti. Shvatit ćeš da si se premalo vremena posvetila sebi i važnim stvarima, a slava će ti udariti u glavu.

Škorpion

U nadolazećoj godini bit ćeš dominantna i glasna. Imat ćeš višak energije i bit ćeš nešto agresivnija. Tvoj pristup se neće baš svidjeti svima pa bi mogla izgubiti nekoliko prijatelja.

Strijelac

Ti ne trošiš uludo vrijeme. Napravit ćeš sve u zadanom roku. Svejedno ćeš zeznuti negdje. Sve ovo će te iscrpiti. Bavit ćeš se nevažnim stvarima, a to neće izaći na dobro.

Jarac

Prijeti ti opasnost od loših odluka. Nestrpljiva si i želiš sve napraviti što prije, a to onda vodi i do loših stvari. Do nervoze i stresa koji si mogla izbjeći.

Vodenjak

Postoji mogućnost velikog riskiranja koje nije uvijek dobra stvar, kao i od previše komplikacija. Opusti se i stoji čvrsto nogama na zemlji cijelo vrijeme.

Ribe

Ovo će biti vrlo naporna godina za tebe. Imat ćeš puno projekata i posla, a zaboravit ćeš na ljude oko sebe koji su ti uvijek bila podrška. Kasnije će ti biti žao zbog toga.

Izvor: Thought Catalog