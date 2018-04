CURA IZ ZAGREBA POZVALA LJUDE NA TULUM, A ONDA…: ‘Dečko me našao s razmazanom maskarom, njemu je to bilo smiješno’

Prije nekoliko mjeseci dečko i ja našli smo genijalan stan koji sam odmah poželjela pokazati frendovima

Nisam mogla vjerovati kad mi je, nakon mjeseci traženja stana u Zagrebu, dečko poslao link na stan iz snova – visoki stropovi, veliki bijeli kauč, televizor, playstation… Ma sve što ti srce može poželjeti. Nije ga našao na standardnim stranicama za pretragu stanova već preko prijateljice, a oboje smo se zaljubili na licu mjesta. U stan smo uselili u roku od tjedan dana.

Imala sam ambiciozan plan

Jedina stvar koja nam je nedostajala u našem novom prekrasnom domu je bio internet. Naravno, odmah po useljenju nazvala sam jednog providera i rekli su mi da je rok za dolazak nekoga tko će nas spojiti 15 dana. Čekaj, 15 dana bez interneta?! Ok, imam mobilni internet, snaći ću se. Barem sam tako mislila.



Kako oboje imamo puno prijatelja, naravno da smo se svima hvalili stanom i tu je pala odluka – napravit ćemo tulum za useljenje. Sate i sate provodila sam na svom mobitelu u grupnim chatovima na Viberu i Whatsappu, tražila sam ideje za savršen party – volim stvari imati pod kontrolom i kad sve ide prema planu. Tražila sam recepte za kolače, a hranu sam odlučila naručiti online. Ispekla sam brdo muffina i browniesa (hvala Google), poslala desetine mailova s točnim uputama kako doći do stana (zgrada je kružna pa je malo teže pronaći naš ulaz). Uz to sam naravno sve fotkala i objavljivala na Instagramu – kad praviš kolač, onda to moraš objaviti, inače ne važi :)

Vanda, zar opet?

I tako, usred uploadanja mog Instagram storyja, došao mi je SMS sadržaja ‘Poštovani, potrošili ste sve svoje mjesečne podatke…’. Dakle, uz neopisivu količinu nervoze, trešnje ruku i psovki, propade mi kolač za Instagram, a i potvrda partyja za tu večer. Jer eto, moram imati toliku kontrolu da sam i ljudima rekla da ću im potvrditi.

U vrijeme kad se većina komunikacije događa upravo preko društvenih mreža, ja sam sjedila u svojoj novoj kuhinji, okružena svim tim silnim kolačima i bila na rubu suza. Zapravo, rasplakala sam se, ali to je sada manje bitno. Dečka nije bilo da bi uskočio sa svojim mobitelom, a, standardno, novca za poziv nisam imala. Dok sam disala polako kako bih smirila iznenadan napad panike, na vratima sam začula zvono. Dostava hrane.

Rasplet katastrofe

Dečko me pronašao samu, s hranom u iznosu od 500 kuna, pićem i kolačima kako igram Last Of Us na playstationu. U vrlo lošem stanju. Razmazane maskare. Njemu je to bilo smiješno. Lako se njemu smijati kad gospodin ima beskonačan broj gigabajta interneta. Nisam s njim pričala tri dana (u koja sam predala zahtjev za beskonačnim internetom). Vrijeme je da svoju ljubav prema kontroli prebacim na pametnije stvari od organizacije tuluma i više nikad ne dobijem omraženi SMS.

