Bikice vole temeljito, a Jarčice snažno: Svaka žena u horoskopu voli biti zavedena na drukčiji način, koji je tvoj?

Foto: Unsplash

Neke se moraju povezati, a druge osjetiti strast

Zavođenje je igra koja nikada neće zastarjeti niti će postati dosadna. Ima nešto u zavodničkim pogledima, šarmantnim osmijesima i slatkim riječima koje nas bacaju na koljena, neovisno o spolu. No, svaka žena pada na drukčiji tip zavođenja, pogotovo kada se radi o njezinom horokopskom znaku, navodi Your Tango. Evo što kažu zvijezde:

Ovan

Ovnice vole da ih zavede samopouzdan, snažan muškarac, baš kakve su i one same. Čekat će da on napravi prvi korak, ali ne vole previše dominantne muškarce. I one nekada vole pokazati da znaju preuzeti kontrolu. Obožavaju komplimente za svoj izgled i ako ih pokuša osvojiti netko tko može pratiti njihovu energiju i intenzitet, definitivno će je zainteresirati.



Bik

Bikice ne vole ništa na brzinu. Obožavaju da ih se zavodi sporo, a potencijalni udvarač jednostavno mora dobro mirisati i biti čist. U prilog im ide i neki dar poput nekog finog kolača ili čokolade te puno, puno komplimenata.

Blizanci

Šarmantan, kreativan i inteligentan razgovor su prvi i ključni preduvjet za uspješno osvajanje žene rođene u ovom znaku. Ona je vrlo seksualna i ne smije joj biti dosadno pa će pobjeći od svakog muškarca koji nije svestran, inteligentan i maštovit.

Rak

Račice baš ne vole nabacivanja usred glasnog kluba ili loše, priproste upade već žele da ih se osvaja postupno i na staromodni način. To znači – kino, večera, šetnja i sve to uz dozu šarma i pristojnosti. Žele upoznati frajera prije nego se s njime bace pod plahte.

Lav

Kraljice džungle znaju da su premija pa žele isto takvog muškarca. Sređenog, njegovanog i svjesnog svog seksepila. Lavica se neće prepustiti nekome tko joj govori što ona želi čuti jer on to mora iskreno misliti. Pažljivi i usredotočeni frajeri su ono što želi ova žena.

Djevica

Poznato je da su Djevice majstorice čistoće i pedantnosti, a te odlike vole i na drugima. Frajer s prljavim noktima ili kosom nema šanse kod nje, baš kao ni onaj koji ne zna sastaviti dvije suvisle rečenice.

Vaga

Agresivni i nasrtljivi muškarci nikako nisu za žene Vage jer one preziru takve pojedince, ali isto tako ne vole one koji se prave nedodirljivima i čije je namjere teško shvatiti. Mali izazovi ih privlače, ali ne žele trošiti vrijeme na dokazivanje da su poželjne.

Škorpion

Škorpionke vole držati konce u rukama čak i kada se radi o zavođenju. Iako su na glasu kao vrlo seksualne, nisu baš zainteresirane za seks na prvom spoju jer vole postupno graditi seksualnu napetost kroz zavođenje i šarmiranje.

Strijelac

Za zavođenje žene rođene u ovom znaku potrebno je imati dobro razrađen plan aktivnosti jer one definitivno nisu za klasičan tip dejta. Piknik pored vodopada? Zvuči odlično. Još ako je frajer šarmantan, avanturistički nastrojen i ima pomaknut smisao za humor, gdje ćeš bolje.

Jarac

Jarčice će uvijek prihvatiti udvaranje nekog samopouzdanog, uspješnog muškarca s jasno definiranim ciljevima. One moraju znati da će ih potencijalni partner moći pratiti, inače se brzo hlade.

Vodenjak

Jedinstveni, pomalo ekscentrični pojedinci njima su neodoljivi. Još je dodatan plus ako su spontani i skloni avanturi te ako ih konstantno nečime iznenađuju. Vodenjačice neće padati na jeftina udvaranja i trikove iz rukava.

Ribe

Možda se radi o romantičnom znaku, ali kod Riba isto ne pali klasika. Žene u ovom znakom žele ostvariti povezanost s potencijalnim partnerom, a ako je pritom maštovit i nježan, brzo će ih privući.