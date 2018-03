Foto: Andrea Božić, Ivana Vranešić, Daliborka Dreven

Od stvari koje im ne koriste do potpunog nemara

Ako si single, možda ti se čini nelogično i glupo slaviti Valentinovo, ali to definitivno nije najgora stvar po kojoj ćeš pamtiti ovo. Nismo materijalistice, ali volimo kada se netko potrudi oko nas i kada nam sitnicom da do znanja da misli na nas.

Valentinovo je trebao biti jedan od takvih dana i za ove žene, no prilično su se razočarale kada su ugledale što su im njihovi partneri kupili. Definitivno suosjećamo s vama, cure!

Ivana, 40





“Jednom sam dobila onog groznog plišanog medeka. Takav poklon je zapravo beskoristan jer ne znam gdje bih s njim. Više volim praktične poklone…može to biti nešto uobičajeno poput šalice sa srcem, ali da mi koristi, a ne skuplja prašinu.”

Agata, 28

“Dobila sam 3D naočale za mob. Nije najgori, ali je poklon koji mi nije trebao pa nije izazvao nikakvu uzbuđenost. Ne volim poklone koji nisu nimalo osobni; znaš ono kad ti voljena osoba kupi nešto jer se to njemu sviđa, a ti nemaš nikakve veze s tim. Zapravo ne volim Valentinovo jer male znakove pažnje trebamo pokazivati svaki dan, a ne samo na taj.”

Marijana, 32

“Najgori poklon za Valentinovo? Paaa, mislim da je to bilo kada nisam dobila apsolutno ništa. Znači, ni čokoladu, ni obično srce nacrtano na papiru, ništa. I što je najbolje, ja sam njemu dala poklon. Sitnicu, ali od srca. Mislim, da je bar kupio neku bombonijeru ili mi donio ružu. Nema veze što su to klišeji, ali mogao je barem pokazati da je mislio na mene. Naravno, nismo prekinuli zbog toga, ali ne bih mogla više podnijeti muškarčev nemar oko takvih stvari.”

Kristijana, 22

“Ne mogu dovoljno naglasiti koliko sam bila razočarana kada sam za jedno Valentinovo dobila onu simpatičnu kuglu za kupanje. Da, to bi bio savršen poklon, ali postoji jedan veliki problem: ja nemam kadu, a nema je ni moj dečko. Kada mi je dao poklon, pomislila sam si: “Ti stvarno nisi razmišljao kada si kupovao ovo, zar ne?”. Zahvalila sam mu se i nasmiješila, ali u sebi sam bila ljuta, tužna i jadna. To sam mu priznala tek nekoliko mjeseci poslije. Bilo mu je jako neugodno, ali smo se na to oboje nasmijali. Što ćeš, ljudi rade greške. Zato su ljudi, zar ne?”

Daliborka, 29

“Prije nekih pet, šest godina, s dečkom sam se tek počela viđati, tako da ne mogu reći da mi je bio dečko. I naravno, to Valentinovo (meni inače tlaka, a danas još veća tlaka, haha) kupio mi je čokoladu i to onu običnu. Bilo bi sve ok da nije zaboravio skinuti cijenu, a onda još veći hit – uz to i cvijeće, ali plastično. Jedva sam čekala da vrisnem od smijeha, ali morala sam nekako ispasti pristojna. I dobro, pitam ja njega kako da protumačim ovaj buket od umjetnog cvijeća?? I on meni ovako: “Pa s namjerom da te zauvijek podsjeća na mene, jer neće nikad uvenuti”. Dakle, mislila sam da me snima neka skrivena kamera. Možete misliti koliko je veza još trajala…”

Martina, 41

“Za Valentinovo, najljepši dar je vrijeme koje provodimo s najdražima, ali ako govorimo o poklonima, najgori poklon koji sam dobila je mikser za kolače zajedno s parfemom od 30 kuna s kioska. Da se razumijemo, vrijednost nije bitna, ali time je dokazao da nema mašte niti me dovoljno upoznao. Ne pečem kolače i ne koristim taj miris! Razočarenje nisam mogla sakriti…”

Andrea, 27

Sjećam se jednog groznog Valentinova. Bila sam prvi ili drugi razred srednje. Tog sam dečka upoznala u nekom izlasku. Bio je prilično zgodan, ali i čudan. Slabo smo se viđali i uopće ne znam što smo radili zajedno. Znam samo da sam za to Valentiovo dobila nekakvog ružičastog plišanog medvjeda koji je bio užasno prljav. Izgledao je kao da je nekoliko godina bio na nečijem tavanu. Gledala sam u tog sirotog plišanca i nisam izustila ni riječ. Njega pak uopće nije bilo briga, rekao je da je to uzeo od male nećakinje. Nisam mogla vjerovati da još i krade od djece. Užas!”

Matea, 23

“Kada sam bila mala, jedan dečko iz škole me odlučio razveseliti poklonom za Valentinovo. A znate kako to ide kod djece, obično roditelji biraju poklon. I tako sam ja dobila album za slike – s posvetom za njega! Odlučili su reciklirati stari poklon koji prije toga nisu dobro pregledali. Meni je bilo smiješno, ali nadam se da to nikome neće pasti na pamet ove godine.”

Pet stvari kojima ćemo se počastiti ovog Valentinova

S obzirom da se na Valentinovo ne slavi samo partnerska ljubav nego ljubav općenito – prema sebi, prijateljima, obitelji, kućnim ljubimcima, mi žene u redakciji smo odlučile da je krajnje vrijeme da poklonimo nešto i sebi. Evo nekih naših želja koje ti mogu poslužiti kao inspiracija da i ti sama sebi nešto pokloniš.