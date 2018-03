Ako kod kuće imate premali krevet i mislite da je na njemu seks nemoguća misija, uzmite u obzir ovih pet poza

Foto: privacy.zone / instagram

Čak i na najmanjem krevetu na svijetu i u vreći za spavanje možete uživati, samo trebate biti malo kreativni

Seks je super, osim kad se nađete u situaciji da nemate za to predviđen, udoban i dovoljno velik krevet, pa se morate stiskati, gurati i pomalo je nespretno. Što zapravo ovako napisano i ne zvuči baš toliko katastrofalno loše, ali ponekad stvarno može biti zamorno, pogotovo ako ne možete pronaći pravu pozu za tip kreveta kakav vi ili vaš partner imate u stanu.

No, ne brinite, uvijek postoji rješenje, a dobar seks ne ovisi o krevetu i vrsti kreveta (ili bilo kojeg drugog objekta) na kojem ga vodite, već o vašoj dobroj volji da isprobate nešto novo, prilagodite se i maksimalno uživate u danoj situaciji.

Cosmopolitan tako donosi pet trikova i super seks poza za pet najneudobnijih i najmanjih kreveta na svijetu (barem kad je seks u pitanju), a kad vidite o čemu se radi, shvatit ćete da nije baš sve izgubljeno i da još uvijek postoji nada za maksimalan užitak. Evo o kojih se pet poza radi.



1. Krevet manjih dimenzija: ‘The side car’ poza

Za početak legnite na bok i okrenite se leđima prema partneru, a vaš partner neka vašu guzu i nogu obgrli jednom svojom nogom. On tako može sa stražnje strane ulaziti u vas, a uz to ima slobodne ruke da vam dodatno stimulira klitoris (i ako to radi, He’s a keeper!).

2. Niski kauč: ‘The presser’ poza

Na niskom kauču je super to što možete sjesti na sam rub kreveta s nogama postavljenim na podu, dok se rukama oslanjate na stražnju stranu kauča. Vaš partner neka klekne na koljena ispred kauča i tako ulazi u vas, pritom vas držeći za bokove. Duboka penetracija pritom garantira maksimalni užitak.

3. U vreći za spavanje: ‘The top cat’ poza

Vaš partner neka legne na leđa u vreći za spavanje, a vi sjednite (zapravo više legnite) na njega i trljajte klitoris o njegov penis. Sve je u vašim kukovima koji cijelo vrijeme moraju biti u pokretu, ali pazite da sve radite polako, jer će time stimulacija biti intenzivnija, a užitak veći.

4. U krevetu u potkrovlju: ‘The loft slide’ poza

Ako se nalazite u niskom potkrovlju vjerojatno vam je jasno da nećete baš imati previše prostora za avanturističke poze i manevre i sve će morati ostati u nekim niskim razinama. Najbolja poza za to je ona u kojoj vaš partner leži na leđima raširenih nogu, a vi se trljate između njegovih nogu. U cijelu priču možete dodati i neke seks igračke za dodatan užitak…

5. Na donjem krevetu kreveta na kat: ‘Electric 69’ poza

Ako ste na donjem krevetu kreveta na kat nemate baš puno prostora ni što se tiče širine ni što se tiče visine, pa morate biti ekstra kreativni. Najbolje je pritom upotrijebiti hibridnu pozu 69 (iako ovako ne zvuči nimalo seksi i romantično, razumijemo) – koja ustvari nije mnogo drugačija od klasične 69 poze, samo u sve dodajte i neku super seksi igračku za bolju i snažniju stimulaciju. Bilo da ste s partnericom ili partnerom; dalje ćete vi već najbolje znati kako se ponašati i kako jedno drugome maksimalno ugoditi.