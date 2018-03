Valentinovo je idealno vrijeme za pročitati neke od pravih romantičnih romana, a Đurđica donosi one najbolje

Valentinovski ljubići koje ćete sigurno voljeti

Dan zaljubljenih prava je prilika da si priznate kako zaista volite ljubavne romane. Neki od njih su bolji, neki lošiji, a neke su domaći izdavači prepoznali i od njih napravili hit i u Hrvatskoj. Nećemo previše cjepidlačiti, donosimo vam par knjiga koje će vas ostaviti bez daha ako volite ljubavnu tematiku.

Afera prije Božića – Eloisa James

Lady Perdita Selby – ili Poppy – kako je zovu njezini najbliži, u Parizu upoznaje muškarca za kojeg vjeruje da će ga zauvijek voljeti i za Božić se zaručuje za njega. Neodoljivo privlačan vojvoda od Fletchera i mlada krasotica poput Poppy uistinu su se činili kao savršen par. Uslijedilo je romantično vjenčanje. Četiri godine poslije, Poppy i njezin suprug u javnosti i dalje odaju dojam skladnog para, no iza zatvorenih vrata jedva da i razgovaraju jedno s drugim.



Nema toga što vojvoda ne bi učinio kako bi ponovno osvojio ženu za kojom čezne dušom i tijelom. Zato je smislio grešno drzak plan zavođenja. No to ipak neće ići onako kako je zamislio…

Tajne sretnoga života – Susan Meissner

U vihoru rata, mlada je žena na raskrižju puteva. Ono što je učinila progonit će je ostatak života. Ali čudesna igra sudbine potvrđuje da ljubav i nada nikada ne umiru. Oxford, Engleska. Mlada studentica povijesti Kendra Van Zant dolazi u pitoresknu ladanjsku kuću kako bi intervjuirala devedesetdvogodišnju Isabel McFarland kao jednu od rijetkih živućih svjedoka londonskog Blitza. Ono što Kendra doznaje od Isabel istodobno je dar i teret koji će na kušnju staviti sva njezina uvjerenja. Engleska 1940-ih, u strahu od njemačkih zračnih napada na London nakon pada Francuske, započinje velika evakuacija oko milijun gradske djece na selo. Petnaestogodišnja Emmy Downtree i njezina mlađa sestra Julia udomljene su u prelijepu ladanjsku kuću u pokrajini Cotswold. No Emmyjna žarka želja da se vrati u grad i ostvari karijeru dizajnerice vjenčanica kosi se s njezinim osjećajem dužnosti prema sestrici Juliji koja uživa u njihovu boravku na selu. Upravo u trenutku kada djevojčice kriomice stignu u grad, započinje stravično bombardiranje Londona te su sestre naprasno razdvojene, a tijek njihova života nepovratno je promijenjen. Emmy si to ne može oprostiti…

Jezero snova – Lisa Kleypas

Zoë Hoffman vrlo je nježna i romantična, a kad upozna zapanjujuće naočitog Alexa Nolana, svi instinkti govorit će joj da bi bilo najbolje pobjeći. Ali, nešto na njemu probudit će njezino zanimanje. Alex Nolan vrlo je ogorčen i ciničan te se sa svojim demonima bori uz pomoć viskija, sve dok se ne dogodi nešto vrlo neobično. Je li Alex naposljetku poludio?

Alex i Zoë naći će se u srcu zagonetke koja seže daleko u prošlost i koja će im pomoći da zajdeno pronađu put do ljubavi.

On voli, ona voli – Nick Spalding

Jamieja Newmana počinje sve više zabrinjavati činjenica da je još uvijek slobodan nakon razvoda od supruge koja ga je ostavila zbog šefa, te nemogućnosti pronalaženja djevojke s kojom bi izašao na spoj više od jedanput. Muškarac ipak ima svoje potrebe, a djevojke s kojima se nalazi već na prvom izlasku pokažu se kao seksom opsjednute luđakinje, ljubiteljice vatrenog oružja, ili pak, božice koje su daleko iznad njegove lige. No, ni lijepoj djevojci u potrazi za pravom ljubavi, također nije lako pronaći muškarca koji bi ju osvojio na prvom izlasku. Pitajte samo Lauru McIntyre kako se provela na izlasku s nabrijanim zaljubljenikom u brdski biciklizam ili avanturistički nastrojenim ljubiteljem lakih letjelica… No, kad se Jamiejevi i Laurini putevi sudare (doslovno) izgleda da bi se njihova loša sreća mogla promijeniti – no ponekad pronalaženje prave osobe postaje samo početak vaših problema.

Priča završava s nama – Colleen Hoover

Lily Bloom život nikad nije mazio, no uvijek se trudila pronaći sreću. Odrasla je u malom gradiću, završila je studij i preselila se u Boston te tamo započela vlastitu karijeru s nadom u svoj sretan završetak.

U Bostonu upoznaje Rylea Kincaida, zgodnog neurokirurga, tvrdoglavog i pomalo arogantnog muškarca koji je osvojio njezino srce svojom skrivenom nježnom stranom. Ryle je naizgled savršen, no ima jednu manu – on ne voli veze. Pa čak i kad Lily postane iznimkom koja potvrđuje njegovo pravilo, i dalje je progoni pitanje što je to čini osobom koja ga je uspjela osvojiti.

Dok je sve više pritišću sumnje u vezu s Ryleom, pojavljuje se još jedna prijetnja, Atlas Corrigan, Lilyjna prva ljubav i čovjek koji sa sobom donosi dio nje koji je ostavila u prošlosti. On je jednom davno bio njezina srodna duša i njezin zaštitnik. A sad kad se vratio, sve što je Lily sagradila s Ryleom naći će se u opasnosti.