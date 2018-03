Pročitala sam ‘Nabor u vremenu’ Madeleine L’engle i dobila puno, puno više od klasične dječje priče

Foto: Borko Vukosav

Knjiga je napisana u dalekoj prošlosti, prije više od pedeset godina, a tijekom tog vremena postala je popularnim klasikom koji su pročitali i stari i mladi brojnih generacija. Interes za ovaj roman ponovno je probudila holivudska svita velikih ženskih zvijezda.

Među njima su vrlo utjecajne Reese Witherspoon i Oprah Winfrey, a redateljsku palicu čvrsto je primila Ava DuVernay. Velika je šansa da ste negdje naletjeli na isječak iz filma koji je vizualno spektakularan. Eto, sve to me zainteresiralo pa sam odlučila pročitati novo izdanje knjige koje je upravo objavio izdavač Stilus.



Brzina kojom autorica baca ideje na papir vrtoglava je, a putovanja svemirom pravi su psihodelični trip

Ono što mogu reći odmah na početku je da je knjiga stvarno maštovita. Brzina kojom autorica Madeleine L’engle baca ideje na papir vrtoglava je. A putovanja svemirom pravi su psihodelični trip. Radi se o obitelji znanstvenika Murry čiji je otac neočekivano nestao. Meg je genijalka za matematiku i naša glavna junakinja. Njezin brat, Charles Wallace, čudo je od djeteta koje nitko ne razumije. On predviđa stvari, čita misli i ne zanimaju ga pravila logike odraslih. Majka je po cijele dane u svom laboratoriju u kući gdje izvodi svakakve pokuse. I sada se nad, inače vrlo skladnu i sretnu obitelj, nadvije crna sjena očeva nestanka. Gdje je on, inače se uvijek javi, nije mu to slično…

U priču ulaze tri žene iz kuće u obližnjoj šumi koje definitivno nisu s ovoga svijeta. Same sebe nazivaju smiješnim imenima: gospođica Štoštica, gospođica Gdještica, gospođica Tkoštica. A tako se i ponašaju – vesele i neobične, nalikuju dobrim vješticama iz bajki. Ali one su došle iz svemira kako bi pomogle mlađim članovima Murryjevih da pronađu svog oca. Zapravo, potraga za ocem je samo dio jedne važnije stvari. A to je spašavanje svijeta – cijelog univerzuma – od Crnila.

Knjiga me iznenadila jer sam očekivala dječju priču, a dobila sam puno, puno više

Idemo sad na onu spomenutu maštovitost. Otac Murryjevih, kako saznajemo, nije na Zemlji već negdje daleko u bespućima svemira. Kako do njega? Jednostavno, korištenjem posebnog načina putovanja koje se naziva ‘teseranje’. To je putovanje prostorom prelaženjem kroz više dimenzije te put do dalekih planeta traje vrlo kratko. No morate biti otvorena uma i ne dozvoliti svojim mentalnim granicama da vas zaustave. U tome su djeca puno bolja od odraslih, naravno. Osim dvoje klinaca, Meg i Charlesa Wallacea, u priču se uključuje i njihov otkačeni prijatelj Calvin koji me svojim komentarima nasmijao do suza.

Knjiga me iznenadila jer sam očekivala dječju priču, a dobila sam puno, puno više. Meg nije klasična junakinja jer je neugledna štreberica. Charles Wallace je vrlo blizu onom što bi mnogi danas svrstali u Aspergerov sindrom, ali su istaknute njegove genijalne značajke pa postaje heroj. Planeti na koje nas autorica vodi, lakoćom od koje mi se zavrtjelo u glavi, puno su drugačiji od našeg – kao i bića u njima. Leteći konj s trupom čovjeka? Nježno biće majčinskih instinkta s puno krakova? Da, ima ih dosta.

Ono što posebno želim istaknuti je koliko žene igraju važnu ulogu u knjizi. Majka, mala Meg i tri gospođice – a ima i drugih bića ženskog spola – snažan su motor koji pokreće priču, a na kraju je Meg ta koja, prebrodivši svoj strah, uspijeva spasiti oca. Zbunjena cura koja u školi nema puno prijateljica i prijatelja, ima ono što je najvažnije – bezgraničnu ljubav. Ovo je prvi dio serijala koji ću sigurno nastaviti čitati. Divna knjiga.

Ocjena: 4