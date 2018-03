Pročitala sam Moć, knjigu koju uspoređuju sa Sluškinjinom pričom, i priznajem kako sam joj pristupila jako oprezno

Foto: Borko Vukosav

Budući da ovo nije holivudski blockbuster, ne radi se o nekoj junakinji koja će spašavati svijet i ulaziti u romantične avanture s prelijepim mladićima

O ovoj sam knjizi već puno čula jer je uspoređuju sa Sluškinjinom pričom. Osobno mi je Sluškinja malo mučna pa sam Moć počela čitati vrlo pažljivo. Ali ugodno sam se iznenadila. Knjiga je poharala brojne ljestvice najprodavanijih naslova širom svijeta, a glas o njoj širi se od usta do usta. U nas je upravo objavljena u izdanju Stilus knjige.

Što se tiče gornje usporedbe, potpuno je jasno zašto bi se ove dvije knjige stavljale u istu rečenicu. Margaret Atwood nadgledala je rad Naomi Alderman, i s njom usko surađuje. Obje autorice pristupaju žanru distopije vrlo ozbiljno. Nisu to one tinejdžerske priče koje volimo jer su pune akcije i zabave. Ovo je spekulativna fikcija najviše razine. Kada čitate ovakve knjige, obavezno se zapitate o svijetu u kojem živimo. Ili bismo uskoro mogli živjeti.



Brojne su se žene pitale kako bi bilo kada bi posjedovale fizičku moć veću od muškaraca

Ono što razlikuje ova dva naslova jest subjekt, to jest spol, u čijim je rukama moć. U ovom slučaju, u pitanju su žene, a ne muškarci, i to je preokret koji me stvarno zainteresirao. Prethodna je godina – a i ova je tako počela – bila obilježena brojnim skandalima povezanima s nasiljem nad ženama. Brojne su se žene pitale kako bi bilo kada bi posjedovale fizičku moć veću od muškaraca.

Autorica ove knjige upravo to čini – žene tinejdžerske dobi odjednom počinju kroz svoje dlanove kanalizirati moć strujnog udara te time trenutačno postaju jače od bilo kojeg muškarca. Autorici moram priznati da je dala prilično uvjerljivo znanstveno objašnjenje kako bi se to stvarno moglo dogoditi. To nije jako bitno za radnju, ali svakako pomaže da se prepustimo knjizi. Budući da ovo nije holivudski blockbuster, ne radi se o nekoj junakinji koja će spašavati svijet i ulaziti u romantične avanture s prelijepim mladićima. Prije bih mogla da bi svijet trebalo spašavati upravo od protagonistica romana. Jer moć je sila koja raste i grana se kao organski život, a u tom procesu pogibaju mnogi ljudi.

Ovaj roman preporučujem i ženama, ali i muškarcima

Knjiga prati nekoliko likova, uglavnom žena, i opisuje kako se svijet mijenja s buđenjem njihove moći. Pisana je poput neke povijesne kronike, ali je vrlo napeta i čita se u dahu. Poglavlja se nižu, a s njima i godine te shvaćamo da se približavamo nekom važnom trenutku. I taj trenutak je Kataklizma koja se dogodila s porastom moći žena. Poanta je, čini se, da nije dobro imati previše moći jer tada postajemo njezine sluge, gotovo gubimo moć rasuđivanja.

Ovo je napet i izvrstan roman i preporučujem ga svim ženama, ali i muškarcima. Bez obzira na potencijalne razlike u spolovima, čitajući ovu knjigu doživjet ćete trenutke prosvjetljenja i otrežnjenja, a kad stignete do apokaliptičnog svršetka, ostat ćete iznenađeni i u blagom šoku. Moćna knjiga.

Ocjena: 4