On kaže/ona kaže: Zbog ovog sam romana postala fan psiholoških trilera, a možda ćete i vi

Foto: Borko Vukosav

Okej, čini se da više nema smisla isticati kako ne volim čitati psihološke trilere. Ovo je već treći u samo mjesec dana koji mi se stvarno svidio. Nešto se zanimljivo događa u tom žanru. To više nisu priče u kojima detektivi istražuju ubojstva, nego životne priče u kojima se svi možemo naći

Likovi su slični meni i vama, žive naizgled normalnim životima – sve dok se ne dogodi nešto što ih potresa do samih korijena njihove egzistencije. Kada čitam ovakve knjige, shvatim da svi mi živimo neki takav triler. Većina nas, doduše, bez ubojstava ili sličnih zlodjela, ali svakako s puno tajni, neizrečenih strahova, nepovjerenja i laži.

Glavni protagonisti svjedoče silovanju što im mijenja živote

Ne znam za vas, ali meni su prilično bliske situacije nakon kojih mi život kreće nekim drugim, dotad nezamislivim smjerom. Tako se u ovom romanu događa da dvoje ljudi, Laura i Kit, godinama prate njegovu opsesiju lovom na pomrčine Sunca. Prije petnaestak godina, kao vrlo mladi par, promatrali su jednu u Cornwellu. I sve bi bilo lijepo i romantično (kažu da promatranje pomrčine donosi neke nove emocije i posebnu vrstu ushita) da u blizini nisu bili svjedocima užasnog čina.

Vraćajući se u svoj šator, ugledali su mladića i djevojku u grubom seksualnom činu. Mladić je bio preneražen, ali se dobro snašao, praveći se da je sve to voljni čin. No djevojka, Beth, je izgledala izbezumljeno, nesposobna uopće govoriti, što je ukazivalo na silovanje. Kao jedini svjedoci, Laura i Kit odjednom su se našli u vrtlogu suđenja i manipulacija. Naime, mladić je iz fine i utjecajne familije, a nesretna Beth nitko i ništa. Možete si zamisliti njezinu situaciju, ima ih puno u novinama.



Malo po malo saznajemo sve tajne

Priča ima dualne vremenske okvire pa živote našeg para pratimo ‘prije’ i ‘sada’. U ovom ‘sada’, njih dvoje su u bijegu, odnosno skrivaju se od nekoga ili nečega. A taj netko je vrlo vjerojatno Beth. Zašto su promijenili imena, preselili se na drugu adresu, ni u ludilu ne koriste društvene mreže te paze na svaki svoj korak? Vrlo čudno s obzirom na to da su svjedočili u njezinu korist.

Ispostavlja se da se Beth, nakon suđenja, uvukla u njihove živote čineći male radnje koje ukazuju na to da je možda upravo ona ta koja je zakuhala cijelu priču sa silovanjem. Usput, i Kit i Laura čuvaju neke tajne za koje onaj drugi nikako ne smije saznati. Čitatelj ih saznaje, malo po malo, ali nikako doći do onoga što ih je oboje prestrašilo. Tajne su poznate po tome da se upiju u čovjekovu srž te, kako prolazi vrijeme, mijenjaju njegov karakter do neprepoznatljivosti.

Neočekivani obrati začinili su cijelu knjigu

Autorica je izvrsno uklopila cijeli fenomen promatranja pomrčina i odlično ga ispreplela s kriminalističkom radnjom. Naučila sam da postoji grupa ljudi diljem cijelog planeta koja juri od jedne do druge pomrčine kao da je to najvažnija stvar koju mogu doživjeti. Taj mistični dio prisutan je tijekom cijelog romana i čini ga još zlokobnijim. Tonovi boja u romanu su definitivno zamračeni jer osjećamo da je kretanje nebeskih tijela nešto što nadilazi naše razumijevanje.

Pred sam kraj dogodi se nekoliko obrata koje nikako nisam predvidjela, ali koji su priču začinili vrlo snažnim emocijama. Nepovjerenje, strah, tjeskoba, izdaja i napetost, samo su neke od njih. Ako će psihološki trileri i dalje nastaviti biti ovako dobri, onda sam definitivno postala fan. Nakon ove knjige, postat ćete i vi, to vam garantiram.

Ocjena: 5