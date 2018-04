Nemojte se čuditi ako bestseller ‘S Eleanor Oliphant je sve u najboljem redu’ u vama stvori zbrku emocija

Foto: Borko Vukosav

Gail Honeymoon je ovaj roman prvijenac napisala u pauzama i nakon radnog vremena na poslu uredske službenice

Znamo odmah iz naslova da definitivno nije sve u redu s Eleanor Oliphant, ali treba krenuti ispočetka. Znamo u startu i da će ovaj uradak Gail Honeymoon uskoro i kod nas biti veliki hit jer se radi o knjizi o kojoj se već mjesecima priča, barem u najavi. Znamo još i da ćemo uskoro gledati Eleanor Oliphant i na ekranima u produkciji Reese Witherspoon. Divna je ta Reese, nek samo nastavi čitati dobre knjige.

Život joj se okreće za 180°

No, da se vratimo na Eleanor. Čim uronimo u njezin svijet čini se kao sasvim prosječna djevojka koja nastoji izvući najviše od svog dosta običnog života. Trudi se govoriti sve što misli, izbjegava previše komunicirati s ljudima, a vikendi joj se sastoje od votke, pizze i razgovora s majkom. Svijet ipak nije tako jednostavan jer joj se u jednom trenutku u životu pojavi Raymond. Eleanor nije jasno odmah zašto baš u tom periodu života, zašto baš sada i zašto joj je to toliko zanimljivo. Raymond radi u njezinom uredu, a povežu se nakon što skupa spase Sammyja, čovjeka koji padne na pločniku. Trojac ubrzo postaje ekipa i jedan drugog spašavaju od usamljenog života koji su do tada vodili.



Upravo kada mislite da znate sve, shvatite da ne znate ništa

Druga strana priče je bolest s kojom se Eleanor suočava, a spisateljica pomno bira sve trenutke u kojima vam sve bliže i bliže dočarava s čime se sve glavna junakinja knjige bori u svakodnevnom životu. Naizgled djevojka koja samo živi prosječnim životom postaje naša osobna junakinja kada otkrijete sve tajne ispod površine. Teško da ćete pronaći tako brzo knjigu u kojoj je glavni lik toliko precizno seciran, a pojma nemate što se krije na sljedećoj stranici. Upravo kada mislite da znate sve, shvatite da ne znate ništa. Jedino upozorenje koje ću vam dati je zbrka emocija kroz koje prolazite dok čitate knjigu. Nekome padne dobro, ali svatko od nas na svoj način mora shvatiti Eleanor. Knjiga je skroz friška, upravo iz tiskare, a pročitajte je prije nego vam svi spoilaju što se zapravo događa na svim tim silnim stranicama.

Ocjena: 5