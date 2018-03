‘Ne vjeruj svojim očima’ fantastičan je psihološki triler koji mi je potpuno oduzeo dah od samog početka

Foto: Borko Vukosav

Koliko god da ste psiholoških trilera pročitali, svršetak ovoga nećete pogoditi

Nisam neka stručnjakinja za trilere, to moram priznati, ali ovaj me propisno šokirao. Ne, ne radi se o groznom nasilju, to nikako. Stvar je u načinu na koji autorica, Sarah Pinborough, iznosi priču. Napetost je u psihološkoj manipulaciji koju prvo naslućujete, a kasnije samo čekate otkriti što se to, i zašto, kvragu, događa.

U knjizi pratimo dva glavna lika čiji u životi isprepleteni

Knjiga počinje brzo i bez okolišanja. Imamo dvije naratorice koje nam svoje živote opisuju u naizmjeničnim poglavljima. Louise je samohrana majka koja se bori s nesrećom izazvanom propašću braka. Naime, suprug ju je ostavio zbog druge, a sada se čini da su njih dvoje jako sretni. Adele pokušava stati na noge brinući se o sinu i posvećujući se poslu tajnice u psihijatrijskoj ordinaciji.

Jedne večeri u baru upozna zgodnog muškarca pa se s njime počne hvatati i ljubiti. Ali on to naprasno prekine te Adele shvati da je oženjen, a to joj nije rekao. Uz to, ispada da je David i njezin novi šef. Adele je Davidova supruga, a u novi londonski kvart doselili su kako bi pronašli novi početak za krizu u svom braku. A možda i bježe od nečega? Konverzacija koja se odvija među ovim bračnim partnerima u potpunosti je nezavidna.

Napet ljubavi trokut

A onda se počinju događati čudne stvari. Louise postaje najbolja prijateljica Adele i one se svakodnevno druže razmjenjujući svoje probleme i tajne. Nije čudno to što se druže, već to što Louise započinje strastvenu vezu s Davidom istovremeno s jačanjem svojeg prijateljstva s Adele. U sitnim detaljima Louiseinog narativa shvaćamo da ona zna za taj preljub, ali i da ih nikada nije vidjela da to čine. Kako onda zna? Misterij, jedan od mnogih. Ljubavni trokut postaje sve napetiji, a čini se da Adele gura Louise sve dublje prema unutra. Zašto? Odgovore ćete pronaći sami, i oduševit će vas.

Mističan element lucidnog sanjanja sve pojačava

Ovo jest pravi triler psihološkog tipa jer se napetost stvara mentalnim igricama. Tajna našeg bračnog para sve više poprima stravične oblike, ali dugo ne saznajemo o čemu se radi. Autorica je u taj trilerasti zaplet dodala i noćne strahove koji uznemiruju san obje protagonistice, te mističan element lucidnog sanjanja. Obratite pozornost na to, važno je.

Nažalost, ne mogu vam reći ništa više da vam ne pokvarim užitak čitanja. Ono što vam mogu reći je da, koliko god da ste psiholoških trilera pročitali, svršetak ovoga nećete pogoditi. A to je, čak i da nije izvrsno napisan, već dovoljno za svaku preporuku ovog genijalnog romana.

Ocjena: 5