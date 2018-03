Mjesečni pregled knjiga naše Đurđice: Istina je da je veljača najkraći mjesec u godini, ali po pitanju knjiga je bome briljirala

Foto: wall.hr/znanje

Objavljeni su brojni zanimljivi naslovi, a donosimo vam one najzanimljivije kako ih ne biste propustili

Ne vjeruj svojim očima – Sarah Pinborough

Louise je samohrana majka i tajnica zarobljena u zamornoj suvremenoj rutini. Jedne večeri upoznaje zanimljivog muškarca i među njima iskre frcaju na sve strane. Premda on ode netom nakon što se poljube, Louise je oduševljena što je konačno s nekime osjetila povezanost. Ipak, ne zna ništa o njemu. Ne zna da je on njezin novi šef. Ne zna da je oženjen. I to ženom koja će uskoro postati njezina najbolja prijateljica. Dok Louise muče sumnje, Adele pokušava održati privid savršenog braka. No, sada je prekasno za to, jer je ovaj ljubavni trokut zaigrao smrtonosnu igru iz koje postoji samo jedan izlaz.

Kyland – Mia Sheridan

Tenleigh Falyn svakodnevno se bori za preživljavanje u siromašnom rudarskom gradiću u kojemu živi sa sestrom i duševno bolesnom majkom. San da će dobiti stipendiju za koledž, koju dodjeljuje mjesna rudarska tvrtka, i tako izbjeći surovost života, daje joj snagu da ide dalje. Kyland Barrett također živi u brdima, na rubu skapavanja od gladi i silno usamljen. Unatoč svim izgledima, radi na tome da dobije stipendiju od rudarske tvrtke Tyton Coal i ode iz grada prepunog boli. Oboje su odlučni u tome da se neće vezivati, ali jedan trenutak mijenja sve. Što se događa kad samo jedna osoba dobije stipendiju? Kad samo jedna osoba ode? I što biva s onom koja je ostavljena?

Kyland je priča o nadi i očaju, ljubavi i žrtvi, boli i oprostu, ali nadasve priča o dubokoj i beskrajnoj ljubavi.

Siva gora – John Grisham

Karijera odvjetnice Samanthe Kofer na njujorškom Wall Streetu strelovito napreduje sve do početka recesije 2008. kada ostaje bez posla. No Samantha je jedna od “sretnica”. Već tjedan dana poslije napušta Manhattan kako bi volontirala kao odvjetnička pripravnica u jednoj dobrotvornoj pravnoj organizaciji duboko u gorju Appalachian. Ondje se Samantha, prvi put u karijeri, susreće s pravim klijentima i pravim problemima. Pritom nailazi na tajne koje su zauvijek trebale ostati zakopane duboko u planinama. Naime, novi posao Samanthu dovodi u mutan i opasan svijet rudnikâ ugljena, svijet u kojem se zakoni često ne poštuju, pravila zanemaruju, a propisi odbacuju, gdje postoje podjele unutar zajednice, a sama je priroda izložena nemilosrdnom iskorištavanju velikih korporacija koje se bave eksploatacijom ugljena. Mogućnost za izbijanje nasilja uvijek je prisutna, a Samantha će se vrlo brzo naći usred velike parnice…

Moć – Naomi Alderman

Svijet prikazan u Moći prepoznatljivo je mjesto: nigerijski bogati mladić koji ljenčari pokraj obiteljskog bazena, udomljena klinka čiji religiozni roditelji kriju svoju pravu osobnost, ambiciozna američka političarka, opaka mlada Londonka iz nezgodne obitelji. Ali pojava i procvat snažne nove sile potaknut će njihove živote da se isprepletu, s razornim učincima. Tinejdžerice sada posjeduju nezamislivu moć – mogu izazvati neopisiv bol, pa čak i smrt. Svijet se, pak, uz taj maleni preokret u prirodi, drastično preobražava.

Roman govori o tome što se dogodi kada genetska mutacija mladim ženama podari sposobnost da ubijaju strujom. Ono što započinje kao maštarija o ženskom stjecanju moći produbljuje se i pomračuje u propitivanje same moći, njezine uporabe i zlouporabe te onomu što čini ljudima koji je posjeduju. Priča je uokvirena prepiskom dvoje pisaca, od kojih se jedna zove Naomi.

Lykke – Potraga za najsretnijim ljudima na svijetu – Meik Wiking

Više je nego očito zašto se Danska često naziva najsretnijom zemljom na svijetu. Osim što svojim stanovnicima nudi savršenu ravnotežu poslovnoga i privatnoga života, besplatno visoko obrazovanje i besprijekoran vozni red vlakova, nadmašuje ostatak svijeta i po broju zapaljenih svijeća po kućanstvu.

Nitko ne zna više o sreći – koju Danci nazivaju lykke – od Meika Wikinga, direktora Instituta za istraživanje sreće i autora bestselera Hygge – danski recept za sretan život.

Međutim, iako je moguće mnogo toga naučiti od Danaca po pitanju uživanja u životu, ključne tajne sretnoga života potrebno je otkriti u cijelome svijetu. U ovoj fascinantnoj knjizi autor nas vodi u lov na blago kako bismo otključali vrata kvalitetnoga života. Prikupivši podatke, iskustva i savjete iz najsretnijih kutaka svijeta govori nam kako provoditi dragocjeno vrijeme, kako se odnositi prema susjedima ili kako spraviti večeru.

Moja druga polovica – Affinity Konar

Godine 1944. dvanaestogodišnje blizanke Perla i Staša Zamorski s majkom i djedom stižu u Auschwitz. U tom mračnom novom svijetu djevojčice pronalaze utjehu u svojim igrama iz djetinjstva i u razgovorima na izmišljenom jeziku. Perla, poslušna i stidljiva, nastoji ostati neprimjetna, dok se divlja i neustrašiva Staša bolje snalazi u novom okolišu i brzo savladava njegova pravila. Kao jedne od blizanaca iz skupine djece poznate i pod nazivom Mengeleov „zoološki vrt“, djevojčice imaju određene povlastice u odnosu na druge logoraše, ali i proživljavaju užase koji ih mijenjaju i prekidaju njihovu posebnu vezu. Opterećene osjećajima krivnje i boli, na kraju gube osobnost i identitet. Te zime na koncertu koji je organizirao Mengele, Perla nestaje. Staša je neutješna, ali i dalje se nada da je njena sestra ipak živa. Kada Crvena armija oslobodi logor, Staša i njezin prijatelj Feliks, dječak odlučan u namjeri da osveti izgubljenog brata blizanca, lutaju po razorenoj Poljskoj. Iako su izgladnjeli, ozlijeđeni i progonjeni strahom, snagu im daje nada da će čudovište privesti pravdi. Kada shvate u što se svijet u međuvremenu pretvorio, to dvoje djece koja su preživjela užase logora moraju iznova otkriti svoje mjesto u njemu…