‘Laku noć, ljepoto’ je knjiga koja me rasplakala i kojoj dajem čistu peticu

Dorothy Koomson jedna je od osoba u zadnje vrijeme koje bih iskreno htjela upoznati i samo je pitati što joj se točno dogodilo da piše takve drame

U pozitivnom smislu što se knjiga tiče, ali ne u pozitivnom smislu kada vas ta knjiga rasplače i ne znate dva dana nakon što se dogodilo i zbog čega ste tako tupi. Eto, upravo to se meni dogodilo nakon što sam pročitala „Laku noć, ljepoto“, posljednji hit spomenute Koomson koji je preveden kod nas u nakladi Znanja.

Ono kad je vezi troje

Priča prati ljubavni trokut između Mala, njegove supruge Stephanie i njihove prijateljice Nove. Okej, Nova je samo njegova prijateljica, ali za potrebe priče može biti i njihova, čisto da vam ne „spoilam“ baš sve. Naime, Nova će napraviti sve samo da Mal bude sretan, pa čak i ugroziti vlastitu sreću do krajnosti. Mal i Stephanie Novu zamole da im bude surogat majka, ona na to pristane, a daljnje okolnosti sve su samo ne jednostavne. Nisu čak jednostavne ni za čitati, a kamo li da je to realnost. Stephanie u jednom trenutku naiđe na Malovu poruku u kojoj je Novi napisao „Laku noć, ljepoto“ te traži od Mala da prekine svaku vezu s prijateljicom te odustane od činjenice da će biti majka djetetu kojeg Nova nosi. Djevojka ipak odluči roditi i odgajati dijete sama.



Vrijeme ne liječi rane

Osam godina kasnije, Nova čeka da se njezin sin Leo probudi iz kome te odluči kako je pošteno da Malu da priliku da upozna sina. U isto vrijeme Stephanie pokušava spasiti svoj brak koji je već neko vrijeme na klimavim nogama, a sama situacija da je Leo u bolnici te da ga Mal ide posjetiti ne olakšava joj situaciju. Povezanost Mala i Nove tijekom knjige prolazi kroz sve faze, a ja ne znam tko od čitatelja može ostati potpuno imun na čitavu situaciju koja se događa tijekom priče.

Pazite, ova bi vas knjiga mogla rasplakati

Koomson je u knjizi sjajno opisala sve karakteristike likova, njihove mane, vrline, ali i težinu odnosa koji iz temelja mijenja živote, kao i odluke koje svatko od njih donosi. Knjiga je zaista moćna u svakom smislu te riječi, a unatoč činjenici da mi je iskreno u početku bila malo dosadnjikava, nakon 50 stranica sam shvatila da sam se gadno prevarila što se te dosadnosti tiče i na kraju knjigu pročitala odjednom. Nije preporučljivo štivo za osjetljive dušice, ali svakako si dajte oduška i pustite suzu za nekog od likova.

Ocjena: 5