Đurđicine preporuke: Sjajan književni mjesec je iza nas, a od hrpe knjiga koje su objavljene nije tek tako odabrati najbolje

Krenimo redom, a za svaku od navedenih sve preporuke i trk u knjižare po njih

Vreteno – E.K. Johnston

Prošlo je mnogo stotina godina otkako je Kraljica Pripovjedačica pobijedila zlo koje je zauzelo vladarevo tijelo i prognala ga u planine, na mjesto u kojem će počivati, sputano i oslabljeno, daleko od ljudi koje je voljela. No, kad se u kharufskoj kraljevskoj obitelji rodi djevojčica, demonska snaga opet ojača i cijelom kraljevstvu prijeti opasnost od kletve bačene na princezu, koja će je natjerati da uništi svoj narod ili izgubi svoju dušu. Kharufski mladić Yashaa i njegovi prijatelji kreću na daleki put da doznaju pravu istinu koja se krije iza kletve, a kad ih put dovede do zatočene princeze, njihov bijeg će pokrenuti opasne progonitelje koji će ih slijediti preko opasnih planina, sve do udaljene pustinje. I dok se polako otkriva isprepleteno tkanje ove čarobne priče, poput niti na vretenu, prava istina koja se krije iza kletve otkriva se tek kad se raspletu sve povezane niti…

Bremenita šutnja – Lari Mari

Postoji li u svima nama neko breme? Put koji nismo prokrčili, prepreka koju nismo savladali pa su sve naše misli i čini uzrokovane tom prošlošću koja nam kroji živote? Mračan bunker iz prvog svjetskog rata skriva tajnu obitelji Burata. Tko su anđeli u sjeni? Jesu li uspjeli u tajnoj misiji ili su pod humkom mahovine ostala crna jaja? U nasljeđe su joj ostavili bremenitu šutnju, zagonetku kojoj nije dorasla. Hoće li se njihova kći Medena uplesti u mrežu ruskog bogatstva koje će joj omogućiti ostvarenje zatomljenih osjećaja? Most spasa tako je daleko, crna točka na obzoru nedokučive zemlje ljubavi.

Književni dvojac Larí Marí (dobitnice Kiklopa i autorice čiji su književni hitovi Bez ljubavi i mržnje, Zlatni Mjesec i Armati uvršteni u stalni postav Britanske kraljevske knjižnice) svojom nas Prozom koja liječi ponovno šokira i osvješćuje, ubacujući nas u vrtlog skrivenih osjećaja.

Moj ne tako savršeni život – Sophie Kinsella

Katie Brenner ima savršen život: živi u stanu u Londonu, radi na fenomenalnom poslu i sve to se vidi na njenom Instagram profilu. OK, ona zapravo unajmljuje malu sobu u kojoj nema mjesta za svoju odjeću, putuje satima do svog radnog mjesta niže administratorice i život koji objavljuje na Instagramu zapravo nije njezin. Ipak, jednoga dana sigurno će živjeti takav život, zar ne? Međutim, kad joj njena megauspješna šefica Demeter uruči otkaz, svi Katieni snovi padaju u vodu pa je primorana vratiti se kući u Somerset gdje pomaže svome ocu da pokrene novi posao glampinga na njihovoj farmi. Kad Demeter i njena obitelj rezerviraju odmor na farmi, Katie vidi svoju priliku. Hoće li se osvetiti ženi koja joj je uništila snove ili pokušati dobiti natrag svoj posao? I ima li Demeter- žena koja ima sve – doista tako savršeni život? Možda njih dvije imaju više toga zajedničkog nego što se na prvi pogled čini. I što je zapravo, loše u ne tako savršenom životu?

Dobra prilika – Curtis Sittenfeld

Ima već više od dvjesto godina otkad se pojavio roman Jane Austen Ponos i predrasude i još otada, bez prestanka, oduševljava čitatelje diljem svijeta. No je li se išta danas promijenilo? Mogu li pet kćeri danas ostati bez ičega? Jesu li muškarci postali odlučniji, a majke manje ambiciozne oko pitanja udaje svojih kćeri? Kakav je i tko je danas Darcy i je li Liz Bennet još uvijek onako dobrodušna kao nekad? Ali krenimo redom: Liz i Jane dobre su kćeri. Došle su kući u provincijski Cincinnati kako bi se našle pri ruci oboljelom ocu i majci koja se baš ne snalazi najbolje u novonastaloj situaciji. No kad se svi nađu pod istim krovom, stari obrasci brzo se vraćaju, a majčini prigovori da su još uvijek neudane, djevojke zamaraju iz dana u dan, ali samo dok na roštilju kod obitelji Lucas ne upoznaju dvojicu poželjnih neženja…

Chip Bingley nije samo šarmantan liječnik, nego i zvijezda reality showa. Ali Chipov prijatelj, bahati Fitzwilliam Darcy, jedva može probaviti Cincinnati i njegove stanovnike. Jane je očarana Chipom, a Liz skeptična prema Darcyju. Dok se Liz bavi očevim sve većim zdravstvenim računima, svojim mušičavim sestrama i rođakom Williejem koji ju pokušava poljubiti, pomalo shvaća da je obiteljska financijska propast pred vratima i da mora uzeti stvar u svoje ruke. Ali, gdje ima srca koja uzbuđeno kucaju i majki koje navaljuju, ljubavni problemi riješit će se na najnevjerojatniji i najzabavniji način. Iz ruke Curtis Sittenfeld, Ponos i predrasude prenesene u naš moderni svijet odišu radošću i istinom.

On kaže, ona kaže – Erin Kelly

Roman On kaže/ona kaže autorice Erin Kelly, kraljice ubojitog prevrata, neodoljiva je priča o lažima koje govorimo kako bismo se zaštitili, istinama koje nismo u stanju priznati i o razmjerima koje smo spremni dosegnuti kako bismo druge uvjerili u svoju stranu priče.

U ljeto 1999. godine Kit i Laura putuju na festival u Cornwallu kako bi promatrali potpunu pomrčinu Sunca. Kit je strastveni lovac na pomrčine, a Laura nikada nije vidjela nijednu. Mladi i zaljubljeni, uvjereni su da je to početak dugog niza zajedničkih pomrčina. Ali u zatišju po povlačenju sjene Laura nabasa na muškarca i ženu. Zna da je vidjela nešto stravično. Muškarac niječe. U pitanju je njegova riječ protiv njezine. Žrtva se doimlje zahvalnom i nakon nekoliko mjeseci pojavljuje im se na kućnome pragu, usamljena i izgubljena. No, kada njezina zahvalnost poprimi izopačene razmjere, Laura će se zapitati je li povjerovala pogrešnoj osobi. Petnaest godina poslije, Kit i Laura žive u braku pod drugim imenima i u posvemašnjoj anonimnosti: ne služe se Facebookom, nego isključivo starim mobitelima i nisu prisutni ni u kakvom imeniku. Ali pošto ih sustigne istina, shvatit će da prošlost više ne može ostati – u prošlosti.

Tvoj drugi život počinje kad shvatiš da imaš samo jedan – Raphaelle Giordano

Knjiga je u Francuskoj, ali i u svijetu postala trenutačni bestseler. Radi se o dirljivoj i poučnoj priči o umijeću mijenjanja vlastitog života kako bi se pronašao put blagostanja i sreće. Znam da ćete sada mnogi uzdahnuti i pomisliti – ah zar opet moramo čitati o sreći i pozitivi. Ali ovo je korisna knjiga o dubokim promjenama s kojima će se svatko od nas kad tad morati susresti. Naime – to je život. PROMJENA. I meni se dogodila velika promjena i hvala Bogu da je jer tek od tada živim jedan sasvim novi i sretniji život iako u početku nije izgledalo tako.

Camille ima trideset osam godina i tri mjeseca, muža, sina, posao i sve materijalne uvjete za sretan i bezbrižan život. Zašto joj se onda čini da joj sreća curi kroz prste? Ono što želi je biti radosna i sretna, a zna da to ne može postići a da nešto u svom životu ne promjeni. Nakon prometne nezgode slučajno upoznaje Claudea, rutinologa, koji joj svojom jednostavnom metodom pomaže u traganju za srećom i ostvarenjem njenih djetinjih snova.

Crta razdvajanja – Jean-Christophe Rufin

Bosna, 1995. Maud, Marc, Vauthier, Lionel i Alex francuski su humanitarci koji u dva kamiona prevoze teret kroz ratom zahvaćenu Bosnu. Maud je jedina žena među njima – mlada djevojka u svojim dvadesetima za koju humanitarna misija predstavlja bijeg od svakodnevice, ali i same sebe i neriješenih emocionalnih problema. Četvorica muškaraca s kojima putuje nisu dobrohotni i požrtvovni volonteri nego ljudi čiji su motivi i ciljevi potpuno nejasni, a atmosfera među njima otpočetka je napeta i neprijateljska. Prelazeći check pointove svih zaraćenih strana, kilometar po kilometar tog neizvjesnog putovanja, oni polako otkrivaju svoje tajne, a privlačnost između Maud i Marca sve je jača. Njih dvoje upušta se u strastvenu ljubavnu aferu koja će kod drugih izazvati zavist i želju za osvetom. Kada Maud shvati što zapravo prevoze u kamionima, tenzije će eskalirati u otvoreni sukob, a u napetoj igri vremena i živaca neće svi izvući živu glavu.