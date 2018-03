Donosimo ekskluzivni ulomak iz novog romana kraljice chick-lita i autorice Šopingholičarke, Sophie Kinselle

Foto: borko vukosav / znanje

Knjiga će se u knjižarama pojaviti za desetak dana, a izdavač Znanje nam je pružio priliku da prvi objavimo ekskluzivan ulomak iz knjige koji ćete pronaći na linku niže

Lijepo je sjetiti se vremena kada je chick-lit bio na vrhovima svih svjetskih top-lista. Među najčitanijim knjigama bile su Seks i grad, Bridget Jones i Šopingholičarka. Nakon toga, objavljeno je još nekoliko hitova, ali duh vremena se promijenio. Iako i sada postoje odlični naslovi ovoga tipa, puno ih je manje pa smo sretni kada imamo priliku pročitati novu knjigu legendarne autorice.

‘Moj (ne tako) savršen život’ nova je uspješnica Sophie Kinselle, autorice spomenute Šopingholičarke. Knjigu krasi njezin specifičan humor, a priča je vrlo aktualna jer govori o stvarima koje su dio života svih nas. Ambicija, stres i potraga za savršenstvom jedne žene koja želi uspjeti u velikom gradu, već je postao klasičan zaplet, a Kinsella ga oživljava svojim vedrim duhom i momentima suosjećanja što griju srce.

Knjiga će se u knjižarama pojaviti za desetak dana, a izdavač Znanje nam je pružio priliku da prvi objavimo ekskluzivan ulomak iz knjige koji ćete pronaći na linku niže.



Naizgled savršen život

„Katie Brenner ima savršen život: živi u stanu u Londonu, radi na fenomenalnom poslu i sve to se vidi na njenom Instagram profilu. OK, ona zapravo unajmljuje malu sobu u kojoj nema mjesta za svoju odjeću, putuje satima do svog radnog mjesta niže administratorice i život koji objavljuje na Instagramu zapravo nije njezin. Ipak, jednoga dana sigurno će živjeti takav život, zar ne?

Međutim, kad joj njena megauspješna šefica Demeter uruči otkaz, svi Katieni snovi padaju u vodu pa je primorana vratiti se kući u Somerset gdje pomaže svome ocu da pokrene novi posao glampinga na njihovoj farmi. Kad Demeter i njena obitelj rezerviraju odmor na farmi, Katie vidi svoju priliku. Hoće li se osvetiti ženi koja joj je uništila snove ili pokušati dobiti natrag svoj posao? I ima li Demeter- žena koja ima sve – doista tako savršeni život? Možda njih dvije imaju više toga zajedničkog nego što se na prvi pogled čini. I što je zapravo, loše u ne tako savršenom životu?“

Reakcije na knjigu su zasad genijalne

“Kakva poslastica – potpun užitak od prve do posljednje stranice.” – Lucy Diamond

“Ovaj roman zasigurno će podići vaše raspoloženje i natjerati vas da se glasno smijete.” – Closer

Ulomak možete pročitati na linku niže!

Moj ne tako savršeni život_1. pog (1)